Госкомиссия озвучила итоги расследования трагедии на "АрселорМиттал Темиртау"

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КАРАГАНДА. 25 ИЮНЯ - Государственная комиссия, проводившая расследование трагедии на "АрселорМиттал Темиртау", определила 100-процентную виновность работодателя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Заказчиком работ - АО "АрселорМиттал Темиртау" и подрядчиком - ТОО "Курылысмет" не была должным образом обеспечена безопасность производства строительно-монтажных работ. Отсутствовала утвержденная проектная документация, а также проект производства работ, технологическая карта на демонтаж печи. Они на рассмотрение экспертной комиссии предоставлены не были. Не были соблюдены нормы законодательства в сфере архитектурно-строительной деятельности", - заявила вчера на брифинге главный государственный инспектор труда по Карагандинской области Ирина Любарская, сообщает eKarganda.kz.
По ее словам, вина работодателя заключается в грубейших нарушениях правил техники безопасности и в почти полном отсутствии технической документации по ремонту объекта.
По итогам специального расследования комиссия определила 100% виновность работодателя. Комиссией были установлены ответственные лица, допустившие данные нарушения. Согласно статье 190 Трудового кодекса РК по окончании расследования несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, копии материалов специального расследования будут направлены в территориальный орган полиции, который в соответствии с законодательством Республики Казахстан примет необходимое решение", - заключила спикер.
Напомним, 10 июня в одном из цехов предприятия произошло обрушение кровли. Под завалами оказались 5 огнеупорщиков цеха ремонта металлургических печей АО "АМТ". Четверо из них погибли, еще один работник находится в больнице в тяжелом состоянии.
По факту трагедии заведено уголовное дело.
Соболезнования родным и близким погибших выразил президент Касым-Жомарт Токаев.
Позже в пресс-службе предприятия сообщили, что окажут всестороннюю финансовую помощь семьям погибших работников.