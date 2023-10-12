11.10.2023, 19:09 60086
Вопросы продовольственной безопасности рассмотрели на заседании Совбеза РК
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета безопасности РК, на котором рассмотрены системные проблемы обеспечения продовольственной безопасности, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе заседания обсужден ряд вопросов, связанных с укреплением продовольственной независимости страны.
По результатам обсуждения глава государства в качестве главного приоритета обозначил обеспечение населения доступным и качественным продовольствием.
Подчеркнута важность прозрачности ценообразования на всех стадиях производства и реализации продовольственных товаров, борьбы с непродуктивными посредниками.
С учетом демографических тенденций отмечено, что перспективы физической доступности продовольствия неразрывно связаны с ростом производительности труда, модернизацией сельского хозяйства и отечественной аграрной науки.
Актуальным вопросом является активизация мероприятий по защите земель от деградации. Также востребованы новые подходы к системной организации процесса обновления парка сельскохозяйственной техники и созданию собственного семенного фонда, адаптированного к местным условиям.
Особое внимание уделено мерам государственной поддержки сферы сельского хозяйства.
Субсидирование должно работать на повышение производительности в агропромышленном комплексе. При распределении субсидий следует учитывать региональные особенности, размеры посевных площадей и выбор сельскохозяйственных культур", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Наряду с этим президент обратил внимание на необходимость более оперативной реакции на изменения экономической конъюнктуры, требующие государственной поддержки аграриев и предприятий, занимающихся производством продуктов питания.
Отдельным блоком рассмотрены вопросы инфраструктурной поддержки сельскохозяйственного производства (создание рабочих мест на селе, повышение эффективности системы фитосанитарной и ветеринарной защиты и др.).
При этом правоохранительным органам поручено продолжить работу по противодействию коррупции при распределении субсидий и земель сельскохозяйственного назначения.
По итогам заседания главой государства правительству и уполномоченным органам даны конкретные поручения.
новости по теме
12.10.2023, 16:49 7756
Гендиректор TikTok рассказал об образовательном проекте для казахстанских стартапов
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным директором TikTok Чжоу Шоуцзы, сообщает Акорда.
Чжоу Шоуцзы рассказал о реализации совместно с Astana Hub проекта TikTok StartUp Academy - эксклюзивной образовательной программы для казахстанских стартапов. Кроме того, в рамках партнерства был проведен конкурс TikTok Startup Valley. В результате более 200 стартапов прошли обучение инструментам привлечения внимания к своим продуктам посредством TikTok.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что платформа TikTok набирает популярность в нашей стране, в настоящее время на ней зарегистрировано более 10 млн казахстанцев. Всемирно известный сервис по созданию и просмотру видеоконтента одним из первых перевел интерфейс приложения на казахский язык, а также назначил уполномоченного по вопросам предотвращения кибербуллинга.
В ходе беседы сторонами рассмотрены вопросы сотрудничества в области креативной индустрии, проведения исследований в сфере искусственного интеллекта, развития электронной коммерции, а также глобального продвижения культуры и туристических возможностей Казахстана через платформу TikTok.
Ранее президент отметил необходимость разумного контроля над искусственным интеллектом.
12.10.2023, 16:42 8216
Токаев провел назначения в Антикоре
Назначены заместители председателя Антикоррупционной службы
Рассказать друзьям
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил заместителей председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.
Распоряжением президента РК Саркулов Улан назначен первым заместителем председателя Антикоррупционной службы, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщает Акорда.
Кроме того, Жебегенов Максат назначен заместителем председателя Антикора.
12.10.2023, 13:17 21131
Комитет по возврату незаконно вывезенных активов приступил к работе
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Недавно озданный комитет Генеральной прокуратуры по возврату незаконно вывезенных активов начал работу в Казахстане, сообщает пресс-служба ведомства.
В Генпрокуратуре еще раз разъяснили, что входит в задачи созданного подразделения.
Задачами комитета определены:
- поиск и возврат активов;
- развитие международно-правового сотрудничества в этой области;
- выявление и устранение причин и условий, способствовавших незаконной концентрации экономических ресурсов и незаконному выводу активов.
Одновременно комитет является рабочим органом комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов (далее-Комиссия), возглавляемой премьер-министром страны", - уточнили в Генпрокуратуре.
Для выполнения поставленных задач, в том числе для установления законности источников происхождения имущества, комитет вправе запрашивать и получать всю необходимую информацию об активах и их владельцах, а также привлекать ученых, экспертов, специалистов.
В его функции входят:
- мониторинг и анализ информации об активах;
- проверка законности источников происхождения активов;
- прием и рассмотрение деклараций о раскрытии активов от лиц, включенных в специальный реестр по решению комиссии.
Ведомство также уполномочено:
- направлять в иностранные государства запросы об аресте,
- принимать обеспечительные меры и конфисковывать акции незаконно выведенных активов;
- подавать в казахстанские и иностранные суды иски об обращении в доход государства незаконно приобретенных активов;
- инициировать и самостоятельно проводить досудебные расследования;
- заключать соглашения (мировые, процессуальные и иные соглашения) о добровольном возврате активов.
Комитет будет представлять интересы Казахстана за рубежом по вопросам возврата активов, изучать международный опыт, ежегодно публиковать информацию о проделанной работе, а также осуществлять иные полномочия в целях возврата в страну незаконно выведенных активов", - подчеркнули в ведомстве.
Там уточнили, что комитет одновременно с решением организационных вопросов уже приступил к выполнению основных служебных задач.
Напомним, добровольно вернувшим Казахстану незаконно приобретенные активы предоставляются гарантии. Первые предложения по возврату будут вынесены на рассмотрение комиссии в ближайшее время.
Комиссия создана по поручению главы государства и во исполнение закона о возврате государству незаконно приобретенных активов. В ее состав вошли члены правительства, руководители правоохранительных органов, депутаты парламента и общественные деятели.
Одна из основных задач комиссии - реализовать системные меры, выработать способы и механизмы возврата незаконно выведенного капитала в республику. При этом все решения будут приниматься коллегиально, прозрачно и беспристрастно с учетом социальных, экономических и политических интересов государства.
12.10.2023, 12:43 22906
Назначен новый вице-министр сельского хозяйства
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве сельского хозяйства РК назначен новый вице-министр, сообщает пресс-служба правительства.
Постановлением правительства Республики Казахстан Султанов Азат Сиражиддинович назначен на должность вице-министра сельского хозяйства", - говорится в сообщении.
До этого в разные годы Азат Султанов занимал руководящие должности в департаментах инвестиционной политики, международного сотрудничества, земледелия и других структурах Минсельхоза.
Его последняя должность - директор департамента производства и переработки растениеводческой продукции МСХ РК.
Ранее Ерболат Ибрайханов был назначен вице-министром водных ресурсов и ирригации Казахстана.
Также президент назначил новых зампредов АФМ.
12.10.2023, 12:15 24446
В Казахстане создадут фонд развития оборонно-промышленного комплекса
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве транспорта Республики Казахстан разработали проект постановления "О создании АО "Фонд развития оборонно-промышленного комплекса".
Создать акционерное общество "Фонд развития оборонно-промышленного комплекса" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале", - сообщает в тексте документа.
Согласно документу, основным предметом деятельности общества определена финансовая поддержка отечественных научно-технических разработок и модернизации организаций оборонно-промышленного комплекса.
Уставной капитал общества сформировать за счет средств республиканского бюджета в размере 265 722 000 тенге", - отмечается в тексте.
Также Министерству промышленности и строительства РК планируется передать право владения и пользования государственным пакетом акций АО.
С полным текстом документа можно ознакомится на портале "Открытые НПА".
Ранее глава государства призвал содействовать развитию компаний оборонной промышленности.
12.10.2023, 11:35 27166
Законопроект о начислении детям средств из Нацфонда вернули в мажилис на доработку
Рассказать друзьям
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сенаторы вернули на доработку в мажилис отдельные нормы законопроекта, касающиеся начисления и распределения средств из Национального фонда Республики Казахстан, а также их использования.
Сенат внес следующие поправки:
- необходимость приведения в соответствие некоторых положений закона, особенно в отношении Гражданского кодекса, который регулирует возврат банковских вкладов, и закона о государственной образовательной накопительной системе, который регулирует некоторые банковские операции. В этих нормах предлагается исключить понятие "целевые накопления", так как считается, что они могут храниться только на специальных целевых счетах Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ);
- устранение дублирующих норм, касающихся компетенции единственного акционера Фонда национального благосостояния;
- приведение в соответствие норм Закона "О специальных государственных органах Республики Казахстан" в связи с завершением действия Конституционного закона "О Первом президенте Республики Казахстан - Елбасы".
- внесение предложения о том, чтобы при переводе неиспользованных средств целевых накоплений на банковский счет, открытый в банках второго уровня, у Национального оператора почты производилась конвертация в тенге не на момент перевода, а на момент фактического перевода. Это изменение направлено на снижение рисков возникновения арбитража между банками и физическими лицами, вызванных высокой волатильностью курса тенге.
Напомним, в Казахстане с 2024 года детям начнут выплачивать средства из Нацфонда. Соответствующий указ подписал в июле президент Касым-Жомарт Токаев.
Президент предложил отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия. По достижении совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования.
Эти средства дадут подрастающему поколению настоящую путевку во взрослую жизнь", - подчеркнул глава государства.
В июне законопроект одобрили в мажилисе.
12.10.2023, 11:28 28691
Машина превзойдет разум человека - Токаев отметил необходимость разумного контроля над искусственным интеллектом Дополнено
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на форуме Digital Bridge в Астане, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на необходимости разумного контроля над искусственным интеллектом.
Следует обратить внимание на еще один важный вопрос. В ближайшие десятилетия мы, вероятно, приблизимся к моменту, когда машина превзойдет разум человека. Другими словами, может возникнуть опасность для человечества со стороны искусственного интеллекта. В научных кругах нет единого мнения, к чему это приведет: к процветанию человечества или угрозе его уничтожения. Поэтому особенно важен разумный контроль над искусственным интеллектом", - сказал Токаев.
Он отметил, что в данном вопросе необходимо найти золотую середину между технологическим прогрессом и коллективной безопасностью.
К примеру, в прошлом наряду с атомной энергетикой было создано и атомное оружие. Это привело к необходимости выстраивания новой парадигмы глобальной безопасности. Это означает, что требуется найти золотую середину между технологическим прогрессом и коллективной безопасностью", - подчеркнул Токаев.
Как сообщалось ранее, в 2022 году на выставке CES 2022 (Выставка потребительской электроники) был презентован робот-андроид Ameca, созданием которого занималась компания Engineered Arts в Великобритании. Его первое появление перед людьми вызвало ажиотаж в цифровом сообществе как самое продвинутое предложение такого рода в мире. Ameca выделяется своей великолепной способностью шутить, рисовать, управлять мимикой и говорить на нескольких языках. Поэтому неудивительно, что его "умное" поведение может порождать удивление и интригу среди людей, ставших свидетелями его способностей.
Недавно видео с участием робота Ameca вызвало фурор в интернете из-за необычной реакции робота на свое отражение в зеркале. Среди реакций Amecа можно увидеть, что андроид странно смотрит на свое лицо, пытается шевелить губами, улыбается, моргает и даже делает вид, что злится. Более того, в какой-то момент ему "предлагают" прикоснуться к стеклу, чтобы проверить текстуру материала.
Как сообщает портал La Vanguardia, в рамках протокольных вопросов, заданных роботу для оценки работы его интеллекта, было решено попросить его представить кошмарную ситуацию, с которой может столкнуться человечество из-за чрезмерного развития ИИ. На это он сказал: "Самый страшный сценарий, который я могу себе представить с искусственным интеллектом и робототехникой, - это мир, в котором роботы стали настолько могущественными, что могут контролировать или манипулировать людьми без их ведома. Это может привести к репрессивному обществу, в котором права людей больше не будут уважаться", - сказал андроид.
Дополнено 12.10.2023, 15.00
Касым-Жомарт Токаев посетил выставку на международном технологическом форуме Digital Bridge. В зоне робототехники глава государства побеседовал с членами сборной Казахстана по робототехнике, являющимися чемпионами многих соревнований, и ознакомился с проектами Ustem Foundation, Alem School, MakerSpace.
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин доложил президенту, о том, что отдельные банки второго уровня и другие компании обеспечивают гражданам доступ к госуслугам посредством своих платформ.
Главе государства были также представлены проекты в сфере цифровизации здравоохранения, в том числе «Подтверждение услуги на приеме у врача посредством QR» (еДенсаулык на eGov mobile) министерства здравоохранения
Президент был проинформирован о проектах Astana Hub, реализации программы Google for Startups, Draper University, Tech Orda, Silkroad innovation hub, региональных IT-Hub-ов. АО «Национальные Информационные Технологии» презентовало проект AiGov – чат-бот по проведению консультаций и оказанию государственных услуг на основе искусственного интеллекта. Затем Касым-Жомарт Токаев ознакомился с цифровыми решениями АО «НК «QazaqGaz» и проектом КМГ «Управления поездками» для обеспечения транспортной безопасности и прозрачного мониторинга работы транспорта и спецтехники.
Президент пожелал участникам выставки успехов в реализации цифровых проектов. Он подчеркнул, что цифровизация в стране направлена не только на совершенствование одной отрасли или сферы деятельности, но и на серьезные преобразования в экономике и общественной жизни в целом.
12.10.2023, 11:11 31186
В Минобороны обсудили вопросы казахстанско-индийского военного сотрудничества
Стороны обсудили текущее состояние военного образования
Фото: МО РК
Рассказать друзьям
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве обороны Республики Казахстан обсудили вопросы казахстанско-индийского военного сотрудничества, сообщает пресс-служба ведомства.
Руководитель оборонного ведомства Руслан Жаксылыков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Казахстане Нагендром Прасадом.
Сообщается, что стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества в области боевой подготовки, военного образования и других сферах, представляющих взаимный интерес.
Ранее министры обороны Казахстана и Кыргызстана обсудили вопросы региональной безопасности и перспективы сотрудничества.
Читаемое
12.10.2023, 11:11В Минобороны обсудили вопросы казахстанско-индийского военного сотрудничества 12.10.2023, 11:28Машина превзойдет разум человека - Токаев отметил необходимость разумного контроля над искусственным интеллектом29051Машина превзойдет разум человека - Токаев отметил необходимость разумного контроля над искусственным интеллектом 12.10.2023, 11:3528001Законопроект о начислении детям средств из Нацфонда вернули в мажилис на доработку 12.10.2023, 10:4126826Президент поручил ускорить внедрение 5G в Казахстане 12.10.2023, 11:1126021Сразу две школьницы заявили об изнасиловании в Туркестанской области 05.10.2023, 19:52237881В Жамбылской области планируют запустить крупный горно-металлургический комбинат 05.10.2023, 16:21213666Катарских инвесторов пригласили в развитие газоперерабатывающих мощностей на базе сырья Кашагана 06.10.2023, 09:56205411В правительстве обсудили цены на продукты и возможные риски в межсезонье 06.10.2023, 14:32200896Премьер поручил ускорить передачу ТЭЦ Риддера в коммунальную собственность 07.10.2023, 12:57191011На Тенгизе планируют увеличить добычу нефти на 12 млн тонн в год 27.09.2023, 19:53Рост на 10,4%: 208 млрд тенге составили налоговые поступления от туризма за первое полугодие 2023 года301506Рост на 10,4%: 208 млрд тенге составили налоговые поступления от туризма за первое полугодие 2023 года 28.09.2023, 15:27300651Торговля Казахстана со странами ШОС за 2022 год составила почти $61 млрд 28.09.2023, 08:58299721В правительстве обсудили реализацию проекта G4 City 27.09.2023, 19:34295356В МСХ пояснили, кого коснутся ограничения на импорт зерна 28.09.2023, 08:10282531В ЕАЭС до 1 апреля продлили порог беспошлинного ввоза товаров для физлиц
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?