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НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - Воздушные суда QAZAQ AIR перешли под казахстанскую регистрацию, сообщили в Комитете гражданской авиации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Весной авиакомпания QAZAQ AIR успешно сертифицирована Авиационной администрацией Казахстана по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники по эксплуатируемому типу воздушного судна модели De Havilland Dash-8 400. Подготовительная работа по запуску собственной службы по техническому обслуживанию QAZAQ AIR завершена и запущено непосредственное обслуживание собственными ресурсами.

Это первый шаг к репатриации всех коммерческих самолетов, эксплуатируемых в Казахстане, для завершения которого потребуется около пяти лет. Qazaq air завершил свою перерегистрацию, и вскоре мы перейдем к флоту Air Astana, который пройдет через двухэтапный процесс, сначала регистрацию в Ирландию, затем ожидается, что с 2024 года новые самолеты будут зарегистрированы в Казахстане", - отметил генеральный директор Авиационной администрации Казахстана Питер Гриффитс.

После данной сертификации QAZAQ AIR приступила к перерегистрации флота в Казахстанский регистр воздушных судов. Государственный регистрационный номер воздушного судна - это идентификационный номер, присваиваемый самолету по завершении процедуры его внесения в авиационный реестр государства. Весь воздушный флот QAZAQ AIR на сегодня имеет обновленный авиационный регистрационный префикс - UP (Гражданская авиация Казахстана).

Сообщается, что, благодаря слаженной совместной работе Авиационной администрации Казахстана и команды QAZAQ AIR воздушные суда были перерегистрированы практически без приостановления их эксплуатации. Таким образом, влияние на действующее расписание полетов было минимальным.

В среднем каждое воздушное судно было выведено из расписания до трех дней. За этот период инженеры QAZAQ AIR осуществили работы по перерегистрации радиомаякового оборудования и обновили государственные опознавательные знаки. Инспекторы надзорных государственных органов заблаговременно провели полный аудит и осуществили техническую проверку воздушных судов с выпуском сертификата летной годности.

С 1 августа все самолеты QAZAQ AIR имеют казахстанскую регистрацию и находятся на обслуживании собственной сертифицированной станции технического обслуживания. Независимость авиакомпании по техническому обслуживанию воздушных судов под надзором контролирующих органов Казахстана позволит развивать местный инженерный состав с долгосрочной перспективой. QAZAQ AIR будет и дальше продолжать свою внутреннюю локализацию для эффективного развития и предоставления доступного авиаперелета для наших пассажиров", - сказал председатель правления АО "QAZAQ AIR" Пламен Атанасов.

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