Казахстанская армия должна быть готова к современным методам ведения войны - Токаев
Фото: Акорда
Конаев. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Под руководством президента Республики Казахстан, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева на учебном полигоне "Берег" состоялись стратегические командно-штабные военные учения "Батыл тойтарыс - 2023", сообщает Акорда.
Глава государства высоко оценил уровень подготовленности задействованных подразделений. Президент отметил важность проведения подобных военных учений в условиях сложной геополитической обстановки.
Сегодня в мировой системе обороны происходят масштабные изменения. Все большее распространение получают современные методы и приемы ведения боевых действий, в особенности гибридные виды войн. Атаки могут носить не только военный, но и информационный, психологический, политический, экономический и другой характер. Поэтому Вооруженные силы Казахстана должны быть готовы к любым вызовам. Это главное требование для современной профессиональной армии. У нас только одна Родина - Казахстан! Обеспечение безопасности и защита нашей страны, земли и граждан - наш общий священный долг", - сказал Токаев.
По мнению главы государства, армия должна быть высокопрофессиональной, мобильной и готовой выполнять самые сложные боевые задачи.
Для этого принципиально важно оснастить ее высокотехнологичным вооружением и качественной военной техникой, в полной мере обеспечить боеприпасами. В своем недавнем послании я поставил приоритетную задачу - создать цикл производства с высокой долей локализации. Бронетехника, беспилотные летательные аппараты, современное стрелковое оружие - все это мы можем и должны выпускать у себя, в нашей стране. В целом оборонно-промышленный комплекс должен обеспечивать надежный фундамент боеспособности нашей армии", - подчеркнул президент.
Как отметил Касым-Жомарт Токаев, главными факторами эффективности Вооруженных сил являются боевая выучка и моральный дух офицеров и личного состава
Предъявляются повышенные требования к подготовке войск и профессионализму командиров. Поэтому в условиях современного боя подразделениям следует быть готовыми действовать автономно, в отрыве от основных сил. Командиры и начальники должны быть решительными, проявлять разумную инициативу, творчески подходить к решению поставленных задач, воплощать в себе образец мужества, стойкости и верности присяге, быть безупречным примером для подражания. Сила армии - в дисциплине! И здесь роль командиров первостепенна. Необходимо поддерживать высокий уровень подготовки, слаженность и строгий порядок в Вооруженных силах. Каждый солдат должен в совершенстве владеть вверенными ему оружием и техникой, умело применять их в бою, проявлять решительность, мужество и отвагу", - подытожил президент.
В ходе военных учений "Батыл тойтарыс - 2023" была проведена проверка готовности органов государственного и военного управления к выполнению оборонительной операции. Принятые в штабах на всех уровнях решения реализованы войсками в полном объеме.
По информации пресс-службы президента, в учениях были задействованы 8 тысяч военнослужащих и 600 единиц вооружения и военной техники.
Дополнено 05.09.2023, 15.54
Касым-Жомарт Токаев осмотрел передовой пункт управления Генерального штаба и провел оперативное совещание, сообщает Акорда.
В ходе совещания президент подчеркнул необходимость обеспечения армии высокотехнологичным вооружением и военной техникой. Глава государства обратил особое внимание на важность укрепления отечественного оборонно-промышленного комплекса.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев находится с рабочим визитом в Алматинской области. Президент также планирует посетить ряд объектов.