15.08.2024, 10:01 40601
Встречу Токаева с олимпийцами перенесли из-за COVID-19
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Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 15 августа, планировалась встреча президента РК Касым-Жомарта Токаева с призерами парижской Олимпиады. Мероприятие отложили в связи с выявлением коронавируса у нескольких спортсменов. Об этом сообщил советник - пресс-секретарь президента Берик Уали.
Как вы знаете, вчера президент наградил призеров и тренеров парижской Олимпиады государственными наградами. Планировалось, что Касым-Жомарт Кемелевич сегодня встретится с ними. К сожалению, у нескольких спортсменов был выявлен ковид, из-за чего встречу пришлось перенести. Желаем нашим атлетам скорейшего выздоровления", - рассказал пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
Он отметил, что встреча состоится позже в Акорде, ее перенесли на конец августа.
Напомним, по результатам XXXIII летних Олимпийских игр сборная Казахстана завоевала одну золотую, три серебряные, три бронзовые медали и заняла 43-е место в общекомандном зачете.
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16.08.2024, 17:22 2791
Казахстанцам не запретят использовать пенсионные накопления на лечение зубов
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения разработало новый механизм, который позволяет сохранить для населения возможность использования пенсионных накоплений для оплаты стоматологических услуг, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения РК Ержан Нурлыбаев.
Учитывая поступившие обращения Министерство здравоохранения совместно с отечественной ассоциацией стоматологов проработало механизмы, которые направлены не на ограничение, а на обеспечение прозрачности процедуры получения стоматологической услуги с подтверждением ее получения через использование инструментальных методов диагностики", - сообщил спикер.
При этом предусматривается несколько этапов:
- план обследования и лечения с подтверждающими документами;
- подача документов в комиссию;
- заключение договора со стоматологической клиникой;
- внесение данных в паспорт здоровья.
В каждой поликлинике есть врачебно-консультативная комиссия. Отбасы банк, который будет производить оплату услуг стоматологических клиник, будет производить это на основании справок врачебно-консультативных комиссий наших поликлиник, в состав которых будут входить представители Казахстанской стоматологической ассоциации. Поэтому будут два снимка на руках: снимок до оказания услуги и снимок после оказания услуги. Как заверяют наши коллеги, подделать их практически невозможно. Есть индивидуальные особенности у каждого человека, которые будут отражены на этом снимке", - добавил вице-министр.
Напомним, в июле стало известно, что правила использования пенсионных накоплений на лечение намерены изменить в Казахстане.
Сообщалось, что с 10 августа будет запрещено использовать пенсионные на протезирование и имплантацию зубов.
Позже в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан объяснили, почему жителям страны планируют запретить лечить зубы на пенсионные деньги.
16.08.2024, 12:25 15946
Пять испытательных лабораторий Алматы оштрафовали на более чем 11 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Алматы. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На пять испытательных лабораторий города Алматы наложен штраф в 11,7 млн тенге, сообщает пресс-служба Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.
На испытательные лаборатории наложены административные штрафы на общую сумму 11 690 718 тенге, а также приостановлены аттестаты аккредитации на срок шесть месяцев", - проинформировали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что в ходе проверок было установлено, что свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства, выданные лабораториями, содержат нарушения требований технического регламента Таможенного союза.
Аккредитованные испытательные лаборатории обязаны проводить осмотр транспортного средства, включая идентификацию по номеру, техническую экспертизу конструкции, а также необходимые испытания и измерения. По результатам этих процедур оформляется протокол и СБКТС. Однако проверки показали, что указанные испытательные лаборатории фактически не проводили испытания транспортных средств перед выдачей СБКТС. Это является нарушением", - добавили в комитете.
Напомним, в 2022 году эксперт заявил, что лишь 2-3% казахстанских лабораторий используют современное оборудование.
16.08.2024, 12:11 17036
Токаеву презентовали план развития Косшы
Фото: Акорда
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Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарту Токаеву презентовали план инфраструктурного развития города Косшы, прилегающего к столице, сообщает Акорда.
После присвоения Косшы статуса города областного значения в 2021 году численность населения достигла 110 тысяч человек.
В рамках генерального плана города запланировано строительство 1,5 млн квадратных метров жилья и 45 социальных объектов", - проинформировали президента.
В мае этого года начал работу физкультурно-оздоровительный комплекс Alan, в котором имеются бассейн, тренажерный зал, спортивный зал, предусмотренные для посещения детей и взрослых.
В общественном культурно-спортивном центре, который будет сдан в следующем году, откроются отдел интерактивного образования, спортивный зал, теннисный корт, футбольное поле, баскетбольные и волейбольные площадки, а также кинотеатр, выставочный зал, библиотека, лекционный зал и амфитеатр.
Глава государства отметил динамичное развитие Косшы и поручил акиму области уделить особое внимание вопросам модернизации инженерно-коммунальной инфраструктуры и подведения газопровода к населенном пункту.
16.08.2024, 11:35 18651
Молодое поколение должно стремиться к образованию - Токаев
Президент пожелал успехов в новом учебном году
Фото: Акорда
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Кокшетау. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в школу-гимназию в Косшы подчеркнул, что молодое поколение должно стремиться к образованию, сообщает Акорда.
Чтобы Казахстан стал передовым государством, нужно изучать такие важные направления, как робототехника. Эти знания всегда будут востребованы", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
В ходе визита глава государства осмотрел кабинеты робототехники, мобилографии, виртуального обучения вождению автомобиля, иностранных языков, школьную библиотеку. Затем он побеседовал с педагогами и учащимися.
Образовательное учреждение возведено в соответствии со стандартами национального проекта "Комфортная школа". В настоящее время здесь обучаются 2700 учащихся в две смены. Наряду с учебными кабинетами в школе имеются актовый зал на 280 мест, столовая на 360 мест, 2 спортивных зала, кабинеты информатики, химии, физики, биологии, технологии и музыки", - проинформировали в Акорде.
Президент пожелал успехов в новом учебном году, а также подарил свою книгу "Слово об отце" и школьный автобус отечественного производства.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе казахско-сингапурского форума ректоров "Новые рубежи партнерства в науке и высшем образовании" заявил, что развитие образования и науки является одним из ключевых приоритетов государственной политики РК.
16.08.2024, 11:08 20091
Ускорить строительство жилья для пострадавших от паводков поручил Бозумбаев
Фото: primeminister.kz
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Уральск. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев ознакомился с ходом строительства домов для пострадавших от паводков жителей Западно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба правительства.
В настоящее время строительство идет в селах Коржын Каратобинского района, Уленты и Жымпиты Сырымского района, а также поселках Деркул, Зачаганск и микрорайоне Жулдыз в Уральске.
В селе Коржын идет строительство 90 одноквартирных 3-комнатных жилых домов. На сегодня здесь полностью проведено электричество и отопление, в 79 домах завершена внутренняя отделка. На объекте трудятся 6 подрядных компаний. Канат Бозумбаев поручил увеличить количество отделочных бригад и обеспечить качественное завершение строительства. В селах Уленты и Жымпиты Сырымского района для пострадавших от паводков жителей строят 68 типовых одноквартирных и 10 двухквартирных 3-комнатных домов, на сегодня сданы 45 жилых объектов", - говорится в информации.
191 типовой дом возводят и в пригороде Уральска, где много дачников лишились единственного жилья. В поселке Деркул на этапе отделочных работ находятся 103 дома. В поселке Зачаганск в 70 домах также идет внутренняя отделка, еще в 7 - кровельные работы.
По словам акима ЗКО Наримана Турегалиева, большинство жилых объектов введут в эксплуатацию уже к 1 сентября. Канат Бозумбаев поручил ускорить все работы.
Также в области 9994 семьи получили единовременные выплаты в размере 100 МРП на общую сумму 3,7 млрд тенге. Еще 10 222 семьям выплачена компенсация за понесенный ущерб в размере до 150 МРП, общий размер составил 3,68 млрд тенге.
Напомним, в июле премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства заявил, что строительство домов для пострадавших от паводков затягивается в нескольких регионах. На тот момент темп работ отставал от графика на 15-25 дней в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской и Атырауской областях.
16.08.2024, 10:50 21316
Комитет госинспекции труда начнет работу с 1 сентября
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 6 августа 2024 года было принято постановление правительства РК о создании при Министерстве труда и социальной защиты населения РК Комитета государственной инспекции труда и его территориальных департаментов. Комитет начнет работу с 1 сентября 2024 года. Об этом сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов.
Работа по образованию Комитета и его территориальных департаментов, укомплектованию штатов завершится в августе. И уже с 1 сентября государственные инспекторы труда будут работать в штатном режиме. До конца августа Комитетом и местными исполнительными органами будут завершены все необходимые юридические и технические процедуры. Это позволит усилить государственный контроль за соблюдением трудового законодательства и защиту трудовых прав работников", - сказал вице-министр.
Акмади Сарбасов подчеркнул, что вопросы трудовых отношений находится на особом контроле. Мониторинг осуществляется посредством Цифровой карты трудовых рисков.
Вице-министр отметил, что в текущем году на 7% увеличилось количество проверок работодателей на соблюдение прав работников.
По его словам, в Казахстане реализуются системные меры по обеспечению безопасной и здоровой рабочей среды, включая цифровые решения и автоматизацию ключевых бизнес-процессов.
С 2025 года планируется полномасштабный переход на процедуру интегральной оценки профессиональных рисков и усиление требований к спецорганизациям с акцентом на применение цифровых инструментов и приборов. Будут внедрены риск-ориентированные и проактивные механизмы выбора средств индивидуальной защиты и предоставления социальных гарантий. Будет приниматься целый комплекс мер, направленных на обеспечение вовлеченности в улучшение условий труда трех сторон - государства, работодателя и работника, что окажет положительное влияние на повышение качества рабочей силы и сбережение трудовых ресурсов", - сказал Акмади Сарбасов.
15.08.2024, 20:39 55391
В Казахстане планируют сократить расходы на КНБ и ряд министерств
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Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов опубликовало на портале "Открытые НПА" изменения и дополнения в республиканский бюджет на 2024-2026 годы. Документ доступен для обсуждения до 19 августа.
Расходы планируют сократить в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка на 5,9 млрд тенге. В Министерстве транспорта - на 3,8 млрд тенге, в МЦРИАП - на 1,9 млрд тенге; в КНБ - на 98 млн тенге.
МИД сократит расходы на координацию внешнеполитической деятельности на 366 млн тенге.
В Министерстве обороны сэкономят 118 млн тенге на обеспечении боевой готовности Вооруженных сил. Министерство энергетики сократит расходы на развитие газотранспортной системы на 464 млн тенге. Министерство промышленности и строительства снизит затраты на ЖКХ на 2 млрд тенге.
15.08.2024, 19:45 57781
В Акмолинской области госпредприятия задолжали работникам почти 400 млн тенге
Задолженность погашена в полном объеме
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Кокшетау. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Проверка прокуратуры Зерендинского района обнаружила у госпредприятий района задолженность по заработной плате перед 943 работниками на общую сумму 397 млн тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры Акмолинской области.
По акту надзора задолженность погашена в полном объеме, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ранее сообщалось, что преподавателям вузов и научным работникам повысят зарплату в Казахстане.
В середине текущего года Казахстан занял 72-е место из 83 в рейтинге стран по качеству жизни по версии портала Numbeo.com. В аутсайдерскую позицию Казахстан попадает не в первый раз: в прошлом году РК была на 74-м, а в 2022-м - на 76-м месте
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