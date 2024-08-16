Президент наградил спортсменов и тренеров за достижения на Олимпиаде в Париже
Фото: Акорда
Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева группа спортсменов и тренеров национальной сборной за высокие спортивные достижения на ХХХIII летних Олимпийских играх в Париже награждена государственными наградами, сообщает пресс-служба Акорды.
Орденом "Барыс" І степени награжден:
- Сметов Елдос - спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, Жамбылская область.
Орденом "Барыс" ІІІ степени награжден:
- Мельниченко Юрий - тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, Карагандинская область.
Орденом "Парасат" награждены:
- Джилгелдиев Галымжан - тренер КГКП "Школа высшего спортивного мастерства", Жамбылская область;
- Еркебаев Аскар - тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Астана;
- Жадраев Демеу - спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, область Жетісу;
- Ким Александр - тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;
- Коныратов Боранбек - тренер КГУ "Областная школа высшего спортивного мастерства", Алматинская область;
- Курбанов Нариман - спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;
- Курбанов Хусанжан - тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;
- Қырғызбаев Ғұсман - спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;
- Оралбай Нурбек - спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Астана;
- Сулейменов Нурбол - тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы.
Орденом "Құрмет" награждены:
- Альсенов Алмаз - советник президента Международной федерации дзюдо, город Астана;
- Камеков Долкунжан - тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;
- Қызайбай Назым - спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;
- Ле Александра - спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;
- Насиев Ермек - старший тренер ГККП "Специализированная школа высшего спортивного мастерства", город Алматы;
- Насонов Геннадий - старший тренер ГККП "Специализированная школа высшего спортивного мастерства", город Алматы;
- Сатпаев Ислам - спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;
- Скиба Вероника - старший тренер ГККП "Специализированная школа высшего спортивного мастерства", город Алматы.
Кроме того, благодарность президента объявлена главному тренеру национальной сборной по пулевой стрельбе Ольге Довгун и советнику президента Международной федерации дзюдо Асхату Житкееву.
Напомним, по результатам XXXIII летних Олимпийских игр сборная Казахстана завоевала одну золотую, три серебряные, три бронзовые медали и заняла 43-е место в общекомандном зачете.