Вступил в силу указ президента РК о создании новых областей

Фото: МИД РК

НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Под председательством Казахстана состоялось третье совещание министров иностранных дел в формате "Центральная Азия - Китай", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе заседания, прошедшего в атмосфере дружбы и доверия, министры рассмотрели пути реализации инициатив, озвученных главами государств Центральной Азии и Китая 25 января 2022 года в ходе первого саммита, который прошел по случаю 30-летия установления дипломатических отношений в год председательства Казахстана, сообщает пресс-служба МИД РК

Главы делегаций отметили, что дальнейшее расширение многопланового сотрудничества между государствами Центральной Азии и КНР является важным фактором устойчивого социально-экономического развития, сохранения мира, стабильности и безопасности в регионе. Подчеркнута заинтересованность сторон в укреплении взаимодействия в рамках этого формата, раскрытии его значительных возможностей и превращении региона Центральной Азии в пространство мира, дружбы, взаимопомощи, устойчивого развития и гармонии.

Важным шагом вперед стало принятие формата дорожной карты, охватывающей такие стратегические направления, как безопасность, транспорт и логистика, энергетика и промышленность, борьба с изменением климата, зеленая экономика, IT-индустрия, здравоохранение, образование, культура, туризм и другие важные сферы.

Наряду с ним в целях углубления взаимосвязанности Центрально-Азиатского региона с Китаем и укрепления сотрудничества в области безопасности личных данных были одобрены соответствующие инициативы.

Принятое по результатам совещания совместное заявление министров иностранных дел стран - участниц формата в полной мере отразило итоги прошедших консультаций и наметило магистральные цели на среднесрочную перспективу. Это свидетельствует о том, что действующий формат, предложенный китайской стороной в 2020 году, зарекомендовал себя в качестве эффективного механизма по развитию межрегионального сотрудничества, способного найти взаимоприемлемые подходы к решению актуальных региональных и международных вопросов.

Сегодня Казахстан завершил свое председательство в этом формате и передал право возглавить следующий, четвертый форум Китайской Народной Республике.