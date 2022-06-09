Вступил в силу указ президента РК о создании новых областей

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НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - С 8 июня 2022 года вводится в действие указ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Президент постановил перенести административный центр Алматинской области из города Талдыкоргана в город Конаев.
Образованы:
1) область Абай с административным центром в городе Семее путем выделения из состава Восточно-Казахстанской области района Аксуат, Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Урджарского, Кокпектинского районов, городов Семея и Курчатова;
2) область Жетісу с административным центром в городе Талдыкоргане путем выделения из состава Алматинской области Аксуского, Алакольского, Ескельдинского, Каратальского, Кербулакского, Коксуского, Панфиловского, Сарканского районов, городов Талдыкоргана и Текели;
3) область Улытау с административным центром в городе Жезказгане путем выделения из состава Карагандинской области Жанааркинского, Улытауского районов, городов Жезказгана, Каражала и Сатпаева.
Напомним, президент Казахстана в своем мартовском послании поручил создать новые области.