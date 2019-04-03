Второе заседание рабочей группы по Каспию состоится 16-17 апреля в Нур-Султане

Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - Второе заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря пройдет 16-17 апреля в Нур-Султане, сообщил журналистам официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передает корреспондент агентства.

"Второе заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспия состоится 16-17 апреля в Нур-Султане. Все стороны подтвердили свое участие", - сказал Смадияров.

Как сообщалось ранее, первое заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря (РГВУ) прошло 19-20 февраля в Баку.

В ходе заседания стороны приняли правила процедуры рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря. Состоялся обмен мнениями по вопросам реализации договоренностей, достигнутых по итогам Пятого Каспийского саммита. Также стороны проинформировали о ходе выполнения внутригосударственных процедур по подписанным соглашениям, в частности, о процессе ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Состоялось обсуждение положений проекта Соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море. Ряд положений проекта был согласован. Обсуждение данного документа будет продолжено.

В переговорах приняли участие делегации Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана.

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