Ввезенный в РК из Европы семенной картофель заражен опасной бактерией - МСХ

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НУР-СУЛТАН. 30 ОКТЯБРЯ - Министерство сельского хозяйства конфисковало 228 тонн семенного картофеля из Германии, Нидерландов и Франции, а также 46,4 килограмма семян моркови из Франции, зараженных опасной бактерией, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации ведомства, карантинный объект "Зебра Чип" представляет высокий фитосанитарный риск для всей территории республики Казахстан, поражает пасленовые культуры, такие как картофель, томаты и другие, а также морковь и сельдерей.

Инфекцию обнаружили при попытке ввоза 228 тонн семенного картофеля из Германии, Нидерландов и Франции, а также 46,4 килограмма семян моркови из Франции.

Наличие бактерии Candidatus Liberibacter Solanacearum подтверждено заключением лабораторной экспертизы Алматинской зональной карантинной лаборатории, являющейся структурными подразделением ГУ "Республиканский центр карантина растений", имеющей аккредитацию в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 17025. Исследования проводились высокочувствительным детектирующим оборудованием для ПЦР-анализа, с применением сертифицированных тест-наборов, что исключает возможность влияния человеческого фактора на контаминацию и проявление ложноположительных результатов", - пояснили в ведомстве.

Интродукция и дальнейшее распространение на территории республики Candidatus Liberibacter Solanacearum может привести к потере урожая и подорвать продовольственную безопасность страны.

По всем фактам оформлены соответствующие карантинные документы. Материалы были переданы на рассмотрение в суд. Суд вынес постановление наложить административные штрафы и конфисковать зараженную продукцию.

Как пояснили в ведомстве, семенной картофель является продукцией высокого фитосанитарного риска и наличие карантинных организмов в семенном материале несет опасность хозяйствам занимающимся производством картофеля, которое в последствии может негативно отразиться на внутреннем рынке республики, а также на экспортном потенциале казахстанского картофеля.