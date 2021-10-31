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Ввезенный в РК из Европы семенной картофель заражен опасной бактерией - МСХ

30.10.2021, 12:18 59806
Ввезенный в РК из Европы семенной картофель заражен опасной бактерией - МСХ
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 30 ОКТЯБРЯ - Министерство сельского хозяйства конфисковало 228 тонн семенного картофеля из Германии, Нидерландов и Франции, а также 46,4 килограмма семян моркови из Франции, зараженных опасной бактерией, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации ведомства, карантинный объект "Зебра Чип" представляет высокий фитосанитарный риск для всей территории республики Казахстан, поражает пасленовые культуры, такие как картофель, томаты и другие, а также морковь и сельдерей. 
 
Инфекцию обнаружили при попытке ввоза 228 тонн семенного картофеля из Германии, Нидерландов и Франции, а также 46,4 килограмма семян моркови из Франции. 
 

Наличие бактерии Candidatus Liberibacter Solanacearum подтверждено заключением лабораторной экспертизы Алматинской зональной карантинной лаборатории, являющейся структурными подразделением ГУ "Республиканский центр карантина растений", имеющей аккредитацию в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 17025. Исследования проводились высокочувствительным детектирующим оборудованием для ПЦР-анализа, с применением сертифицированных тест-наборов, что исключает возможность влияния человеческого фактора на контаминацию и проявление ложноположительных результатов", - пояснили в ведомстве.

 
Интродукция и дальнейшее распространение на территории республики Candidatus Liberibacter Solanacearum может привести к потере урожая и подорвать продовольственную безопасность страны.
 

По всем фактам оформлены соответствующие карантинные документы. Материалы были переданы на рассмотрение в суд. Суд вынес постановление наложить административные штрафы и конфисковать зараженную продукцию.

 
Как пояснили в ведомстве, семенной картофель является продукцией высокого фитосанитарного риска и наличие карантинных организмов в семенном материале несет опасность хозяйствам занимающимся производством картофеля, которое в последствии может негативно отразиться на внутреннем рынке республики, а также на экспортном потенциале казахстанского картофеля.
 
Напомним, в июне Минсельхоз ввел запрет на ввоз томатов и перца из Туркменистана. В продукции был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата. 
 

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Проект концепции антикоррупционной политики обсудили в Акмолинской области

30.10.2021, 14:51 47602
НУР-СУЛТАН. 30 ОКТЯБРЯ - В Акмолинской области состоялось расширенное заседание комиссии по вопросам противодействия коррупции, участие в котором приняли руководители госорганов региона, акимы городов и районов, депутаты маслихатов, общественные деятели и представители СМИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Главным вопросом повестки дня стало обсуждение основных положений проекта концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы, разработанной в рамках исполнения поручений главы государства.
 
В ходе выступления на заседании комиссии руководитель регионального антикоррупционного ведомства Арман Рахимов, отметив актуальность и значимость стратегического документа, призвал участников внести свою лепту в разработку Концепции.
 

С учетом передового международного опыта, мнений представителей общественности и бизнеса, экспертов, предложений граждан, а также итогов внешних анализов коррупционных рисков подготовлен проект данной Концепции на предстоящие 5 лет. В документе представлены важные достижения в рамках противодействия коррупции и дальнейшие ориентиры совершенствования антикоррупционной политики государства. Вместе с тем сегодня мы собрались, чтобы выслушать и учесть мнение каждого, кто готов проявить гражданскую активность в противодействии коррупции", - сказал Арман Рахимов.

 
Участникам заседания презентовали содержание проекта концепции, состоящего из 7 разделов. Видение дальнейшего развития антикоррупционной политики изложено в пятом разделе документа, где отражены вопросы формирования добропорядочного общества, минимизации причин коррупции, обеспечения неотвратимости ответственности за коррупцию, вовлечения гражданского общества в профилактику коррупции, мониторинга антикоррупционной политики, а также вопросы совершенствования деятельности Антикора.
 
Отметим: каждый житель области может внести свои предложения по совершенствованию проекта с помощью специально созданного сайта adal.com.kz.
 
О проводимой местными исполнительными органами деятельности в рамках реализации Комплексного плана по формированию добропорядочности доложила руководитель проектного офиса "Ақмола - адалдық алаңы", внештатный советник акима области по вопросам противодействия коррупции Самира Тайтенова.
 
По итогам встречи руководству местных исполнительных органов поручено активизировать работу в рамках реализации поставленных главой государства задач по усилению превентивных мер борьбы с коррупцией.
 

В ЗКО назначен новый руководитель ДГД

29.10.2021, 21:06 108352
В ЗКО назначен новый руководитель ДГД
Фото: из открытых источников
УРАЛЬСК. 29 ОКТЯБРЯ - Руководитель аппарата Министерства финансов РК Абзал Бейсенбекулы представил коллективу руководителя департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области Бауыржана Айнабекова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Бауыржан Айнабеков окончил Казахский ордена трудового Красного знамени сельскохозяйственный институт, Алматинский университет непрерывного образования, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, сообщает пресс-служба Минфина.
 
Бауыржан Айнабеков трудовую деятельность начал в 1994 году в Налоговом комитете по Алматинской области налоговым инспектором. 
 
С 1995 года трудился на различных должностях в территориальных подразделениях Комитета государственных доходов, в том числе и на руководящих позициях. 
 
С 2019 года по октябрь 2021 года являлся заместителем руководителя ДГД по Павлодарской области.
 
Абзал Бейсенбекулы пожелал Бауыржану Айнабекову успехов в достижении поставленных задач.
 

Токаев поручил правительству ускорить работу по выявлению "серых" майнеров

29.10.2021, 19:49 85159
Токаев поручил правительству ускорить работу по выявлению "серых" майнеров
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - В ходе встречи с министром энергетики Магзумом Мирзагалиевым глава государства указал на недопустимость сложившейся ситуации на внутреннем рынке ГСМ и подверг критике работу ведомств, допустивших резкое снижение запасов топлива в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президент обратил внимание на необходимость бесперебойного обеспечения электроэнергией промышленности и населения, а также создания дополнительных генерирующих мощностей, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Министр энергетики доложил о срочных мерах, принятых для восполнения дефицита. Так, был перенесен на 2022 год срок проведения ремонта на Атырауском НПЗ. Кроме того, проведены переговоры с Министерством энергетики России, в результате которых было импортировано около 150 тысяч тонн дизельного топлива из соседней страны. По словам Магзума Мирзагалиева, в настоящее время ситуация стабилизируется.
 
Руководитель профильного ведомства также представил Касым-Жомарту Токаеву прогнозный баланс развития электроэнергетической отрасли Казахстана до 2035 года. Ожидается, что в ближайшее десятилетие потребление электроэнергии будет ежегодно расти, в связи с чем планируется наращивать объемы генерации за счет ВИЭ, а также газовых и гидроэлектростанций.
 
Кроме того, глава государства был ознакомлен с мерами, принимаемыми для контроля в сфере цифрового майнинга в отношении тех субъектов, которые осуществляют свою деятельность без регистрации. Министр рассказал, что так называемые "серые" майнеры потребляют предположительно до 1200 МВт электроэнергии, и работа по их выявлению продолжается.
 
Президентом было поручено правительству ускорить эту работу, привлекая при необходимости иные компетентные органы. Касым-Жомарт Токаев также поручил обеспечить безотлагательное законодательное урегулирование майнинга, подчеркнув, что так называемые "белые" майнеры продолжат свою деятельность без дополнительных ограничений.
 
Глава государства отметил, что Казахстан обладает значительными ресурсами для обеспечения внутреннего рынка качественными ГСМ и бесперебойными поставками электроэнергии. Президент поручил министру энергетики предпринять все меры, необходимые для решения поставленных задач.
 

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