Выборы акимов районов и городов областного значения: ЦИК подвел итоги Дополнено
Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Центральной избирательной комиссии подвели итоги выборов акимов районов и городов областного значения.
Выборы прошли на альтернативной основе. В избирательные бюллетени были включены 125 кандидатов. Явка избирателей составила 62,79%. Средний возраст избранных акимов составляет 46,7 года", - проинформировали в ЦИК.
Подчеркивается, что избирательная кампания прошла в соответствии с требованиями норм выборного законодательства республики. Кроме того, в день голосования наблюдение осуществляли около 8500 доверенных лиц кандидатов, наблюдателей и представителей СМИ Республики Казахстан.
Также ЦИК предоставил на своем интернет-ресурсе обобщенную информацию по итогам выборов в 17 регионах.
Дополнено 06.11.2023, 16.00
По итогам выборов акимами избраны:
Абайская область
по городу Курчатову - Абдралиев Болат Тансыкбаевич;
по Абайскому району - Смагулов Мейржан Серикбосинович.
Акмолинская область
по Акольскому району - Абдрахманов Биржан Тасбулатович;
по Астраханскому району - Ерсеитов Талгат Аманбаевич;
по Есильскому району- Балжанов Серик Мырзасейитович;
по Жаксынскому району - Кадралина Алмагуль Аманжоловна;
по Шортандинскому району - Шабаров Сагындык Серикбаевич.
Актюбинская область
по Кобдинскому району - Тынымгереев Изгилик Досмуратович;
по Уилскому району - Казыбаев Аскар Каиргалиевич;
по Иргизскому району - Қызбергенов Нұрлан Қасымханұлы;
Алматинская область
по Балхашскому району - Кутпанбетов Азат Укитаевич;
по Жамбылскому району - Ертас Нурлан Ертасулы;
Атырауская область
по Исатайскому району - Мусин Нұрым Бекежанұлы;
по Кызылкогинскому району - Азмуханов Канат Кадыржанович;
Западно-Казахстанская область
по Бокейординскому району - Даумов Нурлыбек Жаскайратович;
по Каратобинскому району - Суйеугалиев Кадыржан Орынбасарович;
по Таскалинскому району - Шакиров Талгат Аскарович;
Жамбылская область
по Жуалынскому району - Мұртаза Жалғас Алижанұлы;
по Рыскуловский району - Есиркепов Ернар Серикалиевич;
область Жетысу
по Кербулакскому району - Есболатов Канат Болатович;
по Сарканскому району - Маманбаев Галымжан Канатович;
Карагандинская область
по городу Приозерску - Ахметов Мансур Талгатович;
по Актогайскому району - Кенжебеков Руслан Айтыкенович;
по Осакаровскому району - Нурмуханбетов Руслан Есенбекович;
Костанайская область
по Алтынсаринскому району - Сартов Арнур Маратович;
по Денисовскому району - Катпаев Руслан Жуламанович;
по Карабалыкскому району - Халыков Руслан Болатулы;
по Федоровскому району - Исабаев Тауба Каиржанович;
по городу Рудный - Ионенко Виктор Николаевич;
Кызылординская область
по Сырдарьинскому району - Сарменбаев Берик Абдугаппарович;
по Шиелийскому району - Ахатов Нуржан Сабитович;
Мангистауская область
по Бейнеускому району - Шалбаев Рахымжан Ысқақұлы;
Павлодарская область
по Актогайскому району - Арынов Каршыга Зальмуханович;
по Железинскому району - Шайхимов Айтуган Абылаевич;
по Щербактинскому району - Иманкулов Сержан Ергалымович;
Северо-Казахстанская область
по Темирязовскому району - Жаров Ерлан Каирович;
Туркестанская область
по району Байдибек - Нурмаханов Ерлан Заипович;
по Мактааральскому району - Асанов Бахыт Насирханович;
по Созакскому району - Тұрысбеков Мұхит Сексенбайұлы;
по Шардаринскому району - Карсыбаев Арман Романович;
область Улытау
по Улытаускому району - Мырзабеков Аманжол Батырбекович;
Восточно-Казахстанская область
по району Алтай - Курмамбаев Ренат Тлеуханович;
по Глубоковскому району - Тумашинов Эльдар Лукбекович.
Напомним, 5 ноября по инициативе главы государства впервые прошли выборы акимов пилотных районов и городов областного значения. В соответствии с полномочиями маслихаты областей утвердили перечень 42 районов и 3 городов областного значения для проведения данных выборов.
В ходе избирательной кампании было выдвинуто 249 кандидатов. Регистрацию прошли 164, из них 69 выдвинуты политическими партиями, 95 - путем самовыдвижения.