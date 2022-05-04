Выдача земельных участков в ЗКО: выявлены признаки антиконкурентных действий

НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - Решением специализированного межрайонного административного суда по ЗКО уведомление антимонопольного департамента региона в отношении антиконкурентных действий СПК "Aqjaiyq" признано законным, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В декабре 2021 года антимонопольный департамент по Западно-Казахстанской области выявил признаки нарушения законодательства в деятельности акционерного общества СПК "Aqjaiyq". Было установлено, что АО СПК "Aqjaiyq" предоставляло земельные участки для строительства жилых домов, автозаправок, торговых площадок и т.д., назначение которых противоречит перечню приоритетных видов деятельности для реализации инвестиционных проектов, утвержденных постановлением правительства РК, сообщает пресс-служба АЗРК

С момента создания СПК в декабре 2019 года всего было выдано 32 участка для реализации совместных инвестиционных проектов, из которых 23 не соответствуют установленному правительством перечню.

В действиях СПК "Aqjaiyq" усмотрены признаки антиконкурентных действий в части предоставления отдельным субъектам рынка льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов.

На основании выявленных фактов антимонопольным департаментом по ЗКО в адрес АО СПК "Aqjaiyq" направлено уведомление о наличии в его действиях признаков нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции.

АО СПК "Aqjaiyq" уведомление обжаловало в специализированном межрайонном административном суде ЗКО (СМАС ЗКО). Решением СМАС ЗКО от 15 апреля 2022 года в удовлетворении иска СПК о признании незаконным и отмене уведомления антимонопольного департамента отказано.

Судом вынесены частные определения относительно действий АО СПК "Aqjaiyq" в адрес Министерства сельского хозяйства РК о выявленных нарушениях земельного законодательства и в прокуратуру Западно-Казахстанской области об обнаруженных признаках уголовного правонарушения в действиях должностных лиц местного исполнительного органа при предоставлении земельных участков.

На данный момент решение и частные определения СМАС ЗКО в силу не вступили.

В конце марта антимонопольный департамент по Жамбылской области в рамках проведения мониторинга деятельности АО "СПК "Тараз" выявил признаки нарушения законодательства в виде незаконного предоставления земельных участков, которые противоречат постановлению правительства РК, а также нарушения антимонопольного законодательства.

27 апреля премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание комиссии по демонополизации экономики. В ходе заседания было отмечено, что в настоящее время социально-предпринимательскими корпорациями (СПК) для реализации инвестиционных и инновационных проектов выделяются земельные участки на внеконкурсной основе. Однако на практике имеются факты реализации земельных участков под строительство многоквартирных жилых домов, ресторанов, автомоек и т.д.

В качестве решения данного вопроса предлагается исключить возможность внеконкурсного предоставления земель через СПК, что позволит обеспечить прозрачность их выделения, увеличить объем поступлений в бюджет от реализации земель на торгах, предоставить всем субъектам рынка равные возможности для их получения.