Система Orphus

Запретить внеконкурсную выдачу земель через СПК предложили в правительстве

27.04.2022, 18:26 7216
Запретить внеконкурсную выдачу земель через СПК предложили в правительстве
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе заседания было отмечено, что в настоящее время социально-предпринимательскими корпорациями (СПК) для реализации инвестиционных и инновационных проектов выделяются земельные участки на внеконкурсной основе. Однако на практике имеются факты реализации земельных участков под строительство многоквартирных жилых домов, ресторанов, автомоек и т.д., сообщает пресс-служба премьер-министра РК. 
 
В качестве примера был приведен случай, когда в одном из крупных городов страны СПК было выделено 679 га, из которых 254 га были отданы под строительство жилья, для коммерческих объектов - 96 га и лишь 5 га - под создание завода и производственной базы. 
 
В качестве решения данного вопроса предлагается исключить возможность внеконкурсного предоставления земель через СПК, что позволит обеспечить прозрачность их выделения, увеличить объем поступлений в бюджет от реализации земель на торгах, предоставить всем субъектам рынка равные возможности для их получения. 
 
Также на заседании было отмечено, что в сфере ремонта магистральных железнодорожных сетей услуги предоставляют лишь несколько компаний. Это связано с высокими квалификационными требованиями, которые к ним предъявляются. 
 
В этой связи премьер-министр РК поручил фонду "Самрук-Казына" пересмотреть данные требования в сторону смягчения для создания в данной сфере более конкурентных условий.
 

новости по теме

Токаев обсудил с главой НПП "Атамекен" пути снижения давления на бизнес

27.04.2022, 12:28 12786
Токаев обсудил с главой НПП "Атамекен" пути снижения давления на бизнес
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Президент принял председателя президиума национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Раимбека Баталова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Раимбек Баталов рассказал о том, что в феврале 2022 года на внеочередном съезде палаты предпринимателей было принято решение о трансформации ее деятельности с фокусом на поддержку микро- и малого бизнеса. Руководитель "Атамекен" также представил информацию о реализации программы развития малого и среднего бизнеса в Алматы, сообщает Акорда.
 
Глава государства был проинформирован о планах НПП мобилизовать бизнес для повышения качества и ответственности отраслевой экспертизы. В частности, палата намерена обсуждать с бизнесом и апробировать проекты программных документов и приказов госорганов. Это позволит укрепить конструктивное взаимодействие государства и бизнеса.
 
Особое внимание в ходе встречи было уделено снижению на законодательном уровне давления на бизнес, повышению эффективности работы судов и органов прокуратуры по защите бизнеса.
 

Президент поддержал необходимость системной трансформации деятельности "Атамекен", особо отметив, что палата должна стать эффективным каналом взаимодействия между бизнесом и властью. Он также одобрил предпринимаемые меры по дебюрократизации в бизнес-среде и необходимость совмещения позиций председателя президиума и правления палаты на период трансформации, чтобы быстро и эффективно решать поставленные задачи", - сообщили в пресс-службе. 

 
Глава государства поручил активизировать работу по перезагрузке НПП как института, призванного способствовать развитию предпринимательства и защите прав бизнес-сообщества.
 

Аслан Калигазин возглавил KazakhExport

27.04.2022, 11:45 13961
Аслан Калигазин возглавил KazakhExport
Фото: KazakhExport
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Решением единственного акционера в лице АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" председателем правления и членом совета директоров АО "Экспортная страховая компания KazakhExport" с 27 апреля избран Аслан Калигазин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Калигазин Аслан Ермекович родился в 1982 году. В 2003 году окончил юридический факультет Восточно-Казахстанского государственного университета. В 2005 году - магистратуру Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП).
 
В 2018 - 2021 годах занимал должность заместителя председателя правления АО "ЭСК KazakhExport". 
 
С августа 2021 года по март текущего года являлся генеральным директором ТОО "BV Management" (дочерняя компания АО "Kazyna Capital Management").
 

Ранее занимавший пост председателя правления АО "ЭСК KazakhExport" Руслан Искаков с 16 февраля избран председателем правления и членом совета директоров АО "Банк развития Казахстана", - напомнили в пресс-службе НУХ "Байтерек".

 

До 3 млн тонн нефти планирует перевезти Казахстан через Грузию в 2022 году

27.04.2022, 10:21 15971
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Казахстан планирует в 2022 году транспортировать по грузинскому коридору от 2 до 3 миллионов тонн нефти, сообщает пресс-служба Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Казахстанская сторона выразила заинтересованность в увеличении грузооборота по грузинскому коридору. Было отмечено, что уже в 2022 году Казахстан планирует транспортировать по грузинскому коридору от 2 до 3 миллионов тонн нефти, в ближайшие годы планируется дальнейшее увеличение этого показателя", - говорится в сообщении ведомства. 

 
Транспортная инфраструктура Грузии максимально готова к транспортировке грузов из Казахстана и стран Центральной Азии в Европу, было отмечено на встрече казахстанской делегации во главе со спецпредставителем президента Казахстана Ержаном Казыхановым и премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили.
 
Говоря о транспортно-логистических связях, стороны подчеркнули необходимость скоординированной работы по привлечению грузов по транспортному коридору, проходящему по Грузии и Казахстану, информирует издание "Новости-Грузия".
 
На встрече стороны договорились приложить совместные усилия для привлечения и обслуживания перевозок грузов в транспортных коридорах через Грузию и Казахстан в долгосрочной перспективе.
 

В Казахстане зафиксировано снижение потребления продуктов питания

27.04.2022, 09:25 16756
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - В Казахстане в 2021 году по сравнению с 2020 годом наблюдалось снижение потребления по основным группам продуктов питания, кроме сахара и кондитерских изделий, сообщает Бюро национальной статистики, передает KAZKAHSTAN TODAY.
 
По данным статведомства, потребление таких значимых групп продуктов питания, как молоко и молочные продукты, снизилось на 6,3%, хлебопродукты и крупяные изделия - на 4,7%, мясо и мясопродукты - на 1,7%.
 
В среднем за месяц 2021 года потребление по отдельным видам продуктов питания на душу населения составило: картофеля - 3,9 кг, хлеба пшеничного из муки 1-го сорта - 2,8 кг, говядины - 2 кг, яблок - 1,6 кг, риса, сахара-песка - 1,3 кг, молока сырого, кефира - 1,3 л, яиц - 16,2 штуки, макарон - 0,9 кг, рыбы свежей или охлажденной - 0,8 кг, чая черного - 0,1 кг.
 
При сравнении потребления основных групп продуктов питания сельским и городским населением наибольшая дифференциация отмечается по потреблению яиц, хлебопродуктов и крупяных изделий, а также фруктов.
 

Казахстан вводит запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов

26.04.2022, 15:13 29616
Казахстан вводит запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - В Казахстане с 6 мая текущего года вводится запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ограничение установлено приказом министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 21 апреля 2022 года № 224 "О некоторых вопросах транспортировки лома и отходов черных и цветных металлов", которое вступает в силу с 6 мая 2022 года, сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.
 

Сообщаем, что товары, помещенные и выпущенные по таможенной процедуре экспорта согласно таможенному законодательству РК и ЕАЭС до введения в действие приказа, подлежат беспрепятственному вывозу с территории Республики Казахстан", - отметили в КГД. 

 
Запрет на вывоз лома и отходов металлов вводится сроком на шесть месяцев.
 

В Казахстане запустят завод по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год

26.04.2022, 14:04 30816
В Казахстане запустят завод по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - В Казахстане запланирован запуск завода по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год. Об этом сообщил на заседании правительства министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В отрасли нефтегазохимии, согласно данным МЭ РК, в 2021 году введены в эксплуатацию завод по производству октаноповышающих присадок мощностью 57 тысяч тонн в Шымкенте и установка технических газов мощностью 54 млн куб. м и 34 млн куб. м сухого сжатого воздуха. Таким образом, нефтегазохимия в стране представлена продукцией: смазочные материалы, полипропилен, метил-трет-бутиловый эфир, октаноповышающие присадки, бензол и параксилол.
 
Как сообщает Минэнерго, несмотря на предпринятые меры, доля импорта нефтегазохимической продукции все еще остается высокой. 
 
Для решения данной проблемы в текущем году Министерством энергетики запланирован запуск завода по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год. По планам уже в текущем году завод планирует произвести порядка 110 тысяч тонн полипропилена. 
 
Также на начальном этапе находится реализация следующих крупных проектов по производству терефталевой кислоты и полиэтилентерефталат мощностью порядка 1 млн тонн в год, полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год и бутадиена мощностью 186 тысяч тонн в год. По вышеуказанным проектам на сегодня определены стратегические партнеры в лице компаний ПАО "Сибур" и ПАО "Татнефть". 
 

Согласно прогнозному балансу производства и потребления основных видов нефтегазохимической продукции до 2030 года планируется полностью покрыть потребности внутреннего рынка, за исключением смазочных материалов. К примеру, будет обеспечена возможность покрыть внутренние потребности в полипропилене уже в текущем году, в метаноле - с 2023 года, в полиэтилентерефталате - с 2024 года, в бутадиене - с 2026 года и в полиэтилене - с 2027 года", - сказал Болат Акчулаков.

 
Министр сообщил, что в сфере недропользования по итогам 2021 года общий объем закупок товаров, работ и услуг недропользователей энергетического сектора составил 4,69 трлн тенге. Среднеотраслевой показатель доли местного содержания, согласно данным Минэнерго, составил 61,8% на сумму 2,9 трлн тенге. А именно: товары - 24,3%, или 139,7 млрд тенге, работы - 76,4%, или 1,86 трлн тенге, и услуги - 53,6% на сумму 900,4 млрд тенге. 
 

В целом порядка 75% объемов закупок приходится на трех крупных операторов - "Тенгизшевройл", "Карачаганак Петролеум Оперейтинг" и "Норт Каспиант Оперетейтинг", 13% - на группу компаний фонда "Самрук-Казына" и 12% - на остальных недропользователей. При этом имеются возможности для увеличения доли местного содержания в товарах", - сообщил министр энергетики РК.

 
Министерством для этой цели реализованы две инициативы.
 
Во-первых, компанией "Шеврон" в рамках своих инвестиционных обязательств перед республикой предусмотрено выделение $248,5 млн в прибыльные предприятия Казахстана. 
 
Во-вторых, создан Международный центр развития нефтегазового машиностроения, в котором ведутся работы по развитию местных товаров для нужд трех крупных операторов.
 

На сегодня центром начаты работы по локализации производств по трем товарным группам: запорная арматура (клапаны), контрольно-измерительные приборы и автоматика и электротехническое оборудование. На ближайшие 10 лет общая сумма потребности данных товарных групп составляет до $400 млн", - сказал Болат Акчулаков.

 
В рамках деятельности центра сотрудниками центра было посещено 60 заводов в 13 регионах страны, специализирующихся на перечисленных выше товарных группах.
 

Нами проанализированы свыше 35 000 товаров, из которых 19 видов товаров определены как наиболее востребованные операторами в ближайшей перспективе. Утверждена дорожная карта, предусматривающая присуждение операторами 9 контрактов до конца первого полугодия 2022 года", - сообщил министр энергетики.

 
Как сообщает Министерство энергетики РК, на сегодня уже заключены соглашения с четырьмя производителями, двое из которых начнут строительство заводов уже в этом году. А именно: Honeywell - производство преобразователей температуры и шкафы систем управления; Petrol Valves - производство запорной арматуры. 
 
Также два проекта начнут реализацию в 2023 году. Это новое производство электрораспределительных коробов и производство систем электрообогрева от компании Sigma Solutions. А также продукция компании Elektro Serve - производство насосов, генераторов азота и электрических вращающихся машин.
 
Как сообщил в ходе доклада глава энергетического ведомства, ожидаемый эффект от данных проектов, по прогнозу МЭ РК, - привлечение инвестиций порядка 4,9 млрд тенге и создание 300 новых рабочих мест. 
 
В ходе заседания Акчулаков также доложил об определении центром совместно с операторами дополнительного ряда товарных групп для локализации. 
 
В данный перечень вошли технологические фильтры, насосы и уплотнения, трубная продукция, система отопления, вентиляция и кондиционирование воздуха.
 
Со слов министра, 37 отечественных товаропроизводителей уже заинтересованы в их локализации. Относительно фонда прямых инвестиций развития местного содержания - на сегодня фонд уже зарегистрирован на площадке международного финансового центра "Астана".
 
Для обеспечения транспарентности создан сайт www.cdif.kz, куда каждый может подать заявку на участие и самостоятельно проследить поэтапный статус ее рассмотрения на каждом этапе.
 

На сегодня при полном пакете документов поступила 51 заявка от предпринимателей, из которых по 16 заявкам отказано по причине несоответствия критериям отбора. 6 заявок на сумму $293 млн уже поступили на согласование в наблюдательный совет фонда. При одобрении всех заявок сумма финансирования фондом составит порядка $85 млн, что к тому же позволит создать более 12 тысяч рабочих мест. Вместе с тем на стадии заполнения находится 141 заявка", - доложил на заседании глава Минэнерго.

 

От импорта каких продуктов зависит Казахстан, рассказали в МСХ

26.04.2022, 12:38 32686
От импорта каких продуктов зависит Казахстан, рассказали в МСХ
НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - Министр сельского хозяйства Республики Казахстан Ербол Карашукеев на заседании правительства сообщил об обеспеченности внутреннего рынка продуктами питания за счет импорта и отечественного производства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам главы МСХ, обеспеченность внутреннего рынка по 29 основным видам продтоваров, включая 19 видов социально значимых, за счет отечественного производства составляет 80%.
 
По 11 товарным позициям внутренний рынок обеспечен на 100%, в их числе: хлеб, макароны, молоко, картофель, огурцы, рис, баранина, яйца куриные, мука пшеничная, крупа гречневая, соль.
 
По 12 товарам обеспеченность составляет 80% и более. Это - томаты, морковь, капуста, лук, перец, свекла столовая, говядина, конина, свинина, кисломолочные продукты, масло сливочное, масло подсолнечное.
 

Исключение составляют такие товары, как: яблоки (73,7%), мясо птицы (65,4%), колбасные изделия (56,4%), сыры и творог (56%), сахар (42,6%)", - рассказал министр, уточнив, что по этим группам товаров сумма импорта составляет свыше 700 млн долларов.

 
Министр сообщил, что до конца 2025 года планируется запуск 24 мясокомбинатов, 22 проектов по закладке садов на площади 8,2 тысячи гектаров, 20 молокоперерабатывающих заводов, строительство 23 птицефабрик и одного сахарного завода. 

Казахстан планирует в 7 раз увеличить производство сахара.
 

Казахстан запустил крупные проекты в нефтегазохимии с двумя российскими компаниями

26.04.2022, 11:40 29656
НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - Казахстан определил ПАО "Сибур" и ПАО "Татнефть" в качестве партнеров по крупным проектам в области нефтегазохимии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе заседания правительства министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков сообщил, что на начальном этапе находится реализация крупных проектов по производству терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата мощностью порядка 1 млн тонн в год, полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год и бутадиена мощностью 186 тысяч тонн в год.
 
По данным проектам в качестве стратегических партеров определены российские компании ПАО "Сибур" и ПАО "Татнефть".
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов