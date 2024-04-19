18.04.2024, 13:00 67176
Выходные в мае: Минтруда подписало приказ
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Приказ о переносе дня отдыха в мае подписала министр труда и социальной защиты населения РК.
Перенести день отдыха с субботы 4 мая 2024 года на среду 8 мая 2024 года", - говорится в приказе.
Выходной перенесен в целях рационального использования рабочего времени.
Таким образом казахстанцы будут отдыхать в мае в следующие дни:
1 мая, в среду - в День единства народов Казахстана;
7, 8 и 9 мая (вторник, среда, четверг) - В День защитника Отечества и День Победы.
4 мая, суббота, будет рабочим днем.
Ранее агентство писало, как казахстанцы будут отдыхать в 2024 году.
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19.04.2024, 18:00 3056
В Казахстане запретят вейпы: Токаев подписал закон
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения", сообщает Акорда.
Закон направлен на реализацию поручений президента Республики Казахстан по внедрению системы юридической и финансовой защиты и повышению ответственности медицинских работников, а также по принятию системных мер по профилактике и борьбе с распространением среди молодежи никотиносодержащих веществ", - проинформировали в пресс-службе.
Также законом внедрено страхование профессиональной ответственности медицинских работников.
Отмечается, что приняты поправки, направленные на поддержку медицинских работников:
- предоставлены права на получение в приоритетном порядке мест для их детей в дошкольных организациях по месту жительства, защиту от незаконного вмешательства и воспрепятствования профессиональной деятельности, уважительное отношение к профессии, прохождение воинской службы по медицинской специальности или отсрочку от призыва на воинскую службу;
- установлена государственная награда - почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері";
- для освобождения от предоставления излишней отчетности и информации уполномоченный орган в области здравоохранения будет теперь утверждать перечень документации, обязательной для заполнения медицинскими работниками;
- медицинским работникам остродефицитных специальностей, прибывшим на работу в сельскую местность на срок не менее 5 лет, будет осуществляться единовременная денежная выплата в стократном размере минимальной зарплаты.
Кроме того, законом установлен запрет на продажу, распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, а также на их рекламу.
Напомним, еще в июле прошлого года правительство Казахстана приняло решение о полном запрете вейпов. С депзапросами на эту тему к правительству неоднократно обращались депутаты. Также вопрос о вреде вейпов поднимало Министерство здравоохранения. В октябре 2022 года ведомство даже публиковало законопроект о запрете вейпов, однако тогда он не нашел поддержки.
По данным Министерства финансов, за последние два года оборот вейпов вырос в 300 раз. Потребление вейпов детьми и подростками за несколько лет выросло в разы. За 2,5 года в Казахстан было ввезено порядка 3 млн штук вейпов.
Социальный эксперимент, проведенный в Алматы, показал, что подростки могут беспрепятственно купить вейпы в табачных магазинах без предъявления документов, подтверждающих возраст.
19.04.2024, 16:06 6896
Назначен аким Конаева
Фото: Акимат Алматинской области
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Конаев. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением акима Алматинской области Бердиханов Асхат назначен на должность акима города Конаева, сообщили в областном акимате.
Асхат Бердиханов родился в 1975 году.
Занимал должности заместителя председателя правления Балхашской теплоэлектростанции, главного менеджера акционерного общества "Самрук-Энерго", главного инженера АО "Алатау жарык компаниясы", начальника управления Samruk-Kazyna Construction, заместителя руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области, первым заместителем председателя правления - главным инженером Мойнакской гидроэлектростанции имени У.Кантаева.
С марта 2023 года по настоящее время работал руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области.
19.04.2024, 11:57 21951
Биометрию планируют ввести во всех аэропортах Казахстана
Фото: МИИР РК
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Биометрическую идентификацию пассажиров при посадке на рейс в аэропортах планируют ввести в Казахстане, сообщает Министерство транспорта РК.
Там напомнили, что в 2023 году биометрия в качестве пилотного проекта была внедрена в аэропорту Астаны.
При положительном опыте пилотный проект будет масштабирован на все аэропорты Казахстана. Это в разы упростит и ускорит процесс посадки пассажиров в аэропортах", - подчеркнули в ведомстве.
Там добавили, что биометрия станет следующим шагом после внедрения услуг покупки электронных билетов, онлайн-бронирования и использования цифровых документов.
Также в Казахстане успешно внедрена и действует информационная система "E-freight". Все авиакомпании и аэропорты подключены к платформе.
Через электронное оформление и сопровождение грузов удалось значительно сократить временные потери при организации воздушных грузоперевозок", - отметили в Минтрансе.
Ранее сообщалось, что в РК введут обязательную биометрию для входа в мобильное приложение eGov Mobile.
Также с 2024 года в Казахстане вводится обязательная дактилоскопия при документировании.
19.04.2024, 11:15 21241
Антитеррористические учения пройдут в Костанайской области
Фото: gov.kz
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Костанай. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Антитеррористические учения пройдут в Узункольском районе Костанайской области, сообщает пресс-служба Антитеррористического центра Республики Казахстан.
19 апреля 2024 года на территории Узункольского районного дома культуры села Узунколь с 14.00 до 19.00 Узункольским районным оперативным штабом по борьбе с терроризмом будут проведены антитеррористические учения", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что целью мероприятия является отработка практических навыков сил и средств правоохранительных и специальных государственных органов при возникновении угроз террористического характера.
Просим граждан сохранять спокойствие и выполнять законные требования задействованных в учениях представителей правоохранительных органов", - добавили в Антитеррористическом центре.
Ранее антитеррористические учения прошли в ряде регионов Казахстана.
18.04.2024, 12:28 69526
Как защищают казахстанцев от работорговли за рубежом, рассказали в МВД
МИД намерен информировать туристические компании, чтобы каждый гражданин, выезжающий за пределы страны, четко понимал и брал на себя ответственность
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Марат Кожаев рассказал о принимаемых мерах защиты казахстанцев от торговли людьми за пределами страны, передает корреспондент агентства.
Мы обладаем определенными ресурсами, обменом информации с коллегами из других стран. Кроме того, мы мониторим ситуацию с безопасностью в странах, в которых наши граждане ездят по различным целям. Ни для кого не секрет, что есть страны риска, где в настоящее время проводятся операции различного рода, столкновения локального и межгосударственного масштаба", - сообщил Кожаев.
Он добавил, что ведомство намерено рекомендовать и информировать туристические компании, чтобы каждый гражданин, выезжающий за пределы страны четко понимал и брал на себя риски ответственности.
Напомним, в феврале двух казахстанок спасли из рабства в Таиланде. Всего за последние два года на приграничных с Таиландом территориях в трудовое рабство попало около 200 граждан Казахстана.
18.04.2024, 12:16 68941
В Казахстане на устранение последствий паводков направили часть возвращенных государству активов
Фото:mazhilis_kz
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на устранение последствий паводков направили часть возвращенных государству незаконно приобретенных активов, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры страны.
В доход государства обращены активы на 24 млрд тенге. Комитетом по возврату активов пополнен специальный государственный фонд на 2,2 млрд тенге. В соответствии с поручением президента страны, указанные денежные средства направлены на устранение последствий паводков", - проинформировали в пресс-службе.
Также отмечается, что в дальнейшем средства также будут направлены на соцпроекты в пострадавших регионах.
Напомним, в населенных пунктах восьми областей Казахстана работают специальные комиссии по оценке и возмещению материального ущерба гражданам в результате масштабного стихийного бедствия.
Граждане, чье имущество пострадало в результате паводка, согласно алгоритму могут в течение 30 календарных дней со дня возникновения ЧС обратиться с заявлением о возмещении материального ущерба.
18.04.2024, 12:07 70661
Насильникам детей хотят ограничить въезд в Казахстан: проект закона вернули в мажилис
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента вернули закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы" в мажилис.
Согласно заключению комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, закон, инициированный депутатами парламента, направлен на совершенствование законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы.
Сообщается, что в ходе рассмотрения закона в сенате внесены поправки, предусматривающие:
- по части второй статьи 428-1 УК РК исключаются альтернативные виды наказания с ужесточением уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет в случае совершения преступления лицом, с использованием своего служебного положения (сотрудники уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, следственных изоляторов, изоляторов временного содержания);
- в связи с введением уголовной ответственности за умышленное уничтожение или повреждение систем видеонаблюдения вносятся поправки в Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан в части введения понятия системы видеонаблюдения;
- в связи с включением в закон РК "О миграции населения" самостоятельной главы о государственном контроле за соблюдением требований законодательства, отдельные нормы закона приведены в соответствие с нормами Предпринимательского кодекса РК и закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса".
Также внесены ряд изменений, связанных с обеспечением внутренней согласованности норм статей закона и недопущения правовой коллизии.
Напомним, в конце февраля мажилис одобрил законопроект о пожизненном заключении насильников детей. Закон направлен на совершенствование правовых, экономических, социальных и организационных основ государственной политики по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактику и пресечение преступлений в отношении женщин и детей.
18.04.2024, 11:03 74986
Президент Казахстана назначил ряд послов
Назначены послы в Саудовской Аравии, ОАЭ и Султанате Оман
Фото: Акорда
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов, сообщает пресс-служба Акорды.
В частности, указами главы государства:
- Мадияр Менилбеков назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия, постоянным представителем Республики Казахстан при Организации исламского сотрудничества, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах;
- Мухаметалиулы Нажмедин назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Султанате Оман;
- Айдарбек Туматов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Султанате Оман, он освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Ирак, Государстве Палестина по совместительству;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству.
Также указом главы государства Берик Арын освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия, постоянного представителя Республики Казахстан при Организации исламского сотрудничества, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Бахрейн по совместительству.
Ранее в Министерстве транспорта произошли кадровые перестановки.
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