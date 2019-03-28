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В КООЗ опровергли распространяемое в WhatsApp сообщение о гибели ребенка после употребления газировки

27.03.2019, 09:51 8938
В КООЗ опровергли распространяемое в WhatsApp сообщение о гибели ребенка после употребления газировки
Фото: todaykhv.ru
Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - Комитет охраны общественного здоровья Минздрава РК сообщил о распространении через мессенджер WhatsApp фейковой информации о гибели ребенка после употребления газировки, передает Kazakhstan Today.
 

Информация, рассылаемая родителям школьников через WhatsApp о том, что в инфекционной больнице умер мальчик после употребления газированных напитков "Тархун", "Ситро", является фейком. По официальным данным руководителей управления здравоохранения регионов Республики Казахстан, в инфекционных больницах и их отделениях подобные факты отравления "Тархуном" и "Ситро", а также нахождения больных после употребления других энергетических напитков не зарегистрированы", - проинформировали в пресс-службе ведомства.

 
При этом в рассылке также указаны пищевые добавки (в основном, красители), разрешённые при производстве напитков и кондитерских изделий техническим регламентом Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" (ТР ТС 029/2012). К каждому красителю установлены максимальные уровни содержания в продукции. В рассылке не указано, что указанные красители превысили допустимые уровни. Информация о пищевых продуктах с содержанием пищевых красителей в основном взята из интернет-ресурсов.
 

Вместе с тем руководителям территориальных департаментов Комитета охрана общественного здоровья МЗ РК дано поручение провести отбор указанных продуктов питания для проведения экспертизы", - отметили в КООЗ.

 
По информации ведомства, подобные сообщения распространяются на интернет-просторах с 2013-2014 годов.
 
Комитет также приводит текст фейкового сообщения (орфография и пунктуация сохранены): "Уважаемые родители. Школа доводит до нашего сведения, что в реанимации инфекционки умер мальчик. На выходных он выпил тархун (в стекле). Поднялся билирубин, интоксикация, 2 дня комы, спасти не удалось!!! Говорите с детьми, объясняйте! Там сейчас находится ещё девочка - выпила Ситро (стекло, марку не помнит) девочка под капельницами с пятницы. Обошлись без реанимации. Как сказала врач, там пол отделения с теми же результатами после энергетиков. Распространяйте информацию и предупреждайте детей!"
 
В этом сообщении также приводится "черный список продуктов для детей", в который вошли безалкогольные напитки, шоколадный батончик, мармелад, детские драже и конфеты. Все эти продукты, утверждает автор фейка, содержат опасные красители.
 

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