В Минске состоялось XXIX заседание Координационного совета руководителей налоговых служб стран СНГ

Минск. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На прошлой неделе в Минске (Республика Беларусь) состоялось XXIX заседание Координационного совета руководителей налоговых служб государств - участников СНГ (КСРНС).
Основной темой XXIX заседания КСРНС определено "Повышение качества обслуживания налогоплательщиков. Развитие интерактивных услуг на основе обратной связи и исследовании пользовательского опыта в государствах - участниках СНГ", сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК.
В заседании приняли участие руководители налоговых администраций и эксперты Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители Исполнительного комитета СНГ.
На заседании КСРНС рассмотрены вопросы повышения качества предоставляемых налоговых услуг, оценка их плательщиками, поиск новых интерактивных услуг для них на основе опыта налоговых администраций стран СНГ, а также дальнейшие перспективы развития.
Казахстанская сторона поделилась успешным опытом оказания государственных услуг.
Следующее заседание КСРНС запланировано на вторую половину 2023 года в Республике Казахстан.