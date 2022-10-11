В Минске состоялось XXIX заседание Координационного совета руководителей налоговых служб стран СНГ

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Арман Шаккалиев назначен на должность первого вице-министра торговли и интеграции, - Постановлением правительства Арман Шаккалиев назначен на должность первого вице-министра торговли и интеграции, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Арман Шаккалиев родился в 1977 году в Балхаше Карагандинской области.

Окончил Евразийский университет имени Л.Н. Гумилева, Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова.

Трудовую деятельность начал юрисконсультом ОАО "Агентство по реорганизации и ликвидации предприятий" по Астане и Акмолинской области.

С 2001 по 2002 годы - главный специалист, начальник отдела Агентства РК по государственным материальным резервам.

С 2002 по 2004 годы - начальник управления анализа и мониторинга несостоятельных предприятий Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства государственных доходов.

С 2004 по 2006 годы - директор Республиканского государственного предприятия "Казахстанский институт метрологии".

С 2006 по 2007 годы - заместитель председателя Комитета по работе с несостоятельными должниками.

С 2007 по 2008 годы работал на руководящих должностях в структурах министерств финансов, экономики и бюджетного планирования, холдинга "КазАгро".

С 2008 по 2016 годы - директор Республиканского государственного предприятия "КазИнСт".

С 2016 по 2018 годы - директор департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии.

С 2018 по 2019 годы - председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию.

С 2019 по 2020 годы занимал должность председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции.

С ноября 2020 года и по настоящее время являлся членом коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии, г. Москва.

Ранее занимавший этот пост Ерлан Баттаков освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.