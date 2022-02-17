Январская трагедия: в прокуратуру поступило 363 жалобы на незаконные действия правоохранительных органов

НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов в ходе брифинга в СЦК сообщил, что ведомство продолжает расследование преступлений, совершенных в период январских событий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Особое внимание уделяется проверке заявлений на незаконные действия правоохранительных органов. На данный момент в прокуратуру поступило 363 таких жалобы.
В производстве антикоррупционной службы находится 178 уголовных дел о недозволенных методах следствия.
Специальными прокурорами принято в производстве 8 дел. Среди них инциденты с задержанными на стадионе "Динамо" в Атырау, заявления Батырбаева, несовершеннолетнего Есболатулы и других лиц о применении насилия в здании полиции Алматинской области, а также иные факты, вызвавшие общественный резонанс. Каждое уголовное дело находится на контроле. Даны конкретные указания. Назначены процессуальные прокуроры", - сообщил Елдос Килымжанов.
Ранее представитель Генпрокуратуры сообщил, что в ходе январских беспорядков в РК было похищено более 3000 единиц оружия. Из всего этого объема найдена треть или 967 единиц, а более 2000, в том числе гранаты, автоматы, ружья, пистолеты и гранатомёты до сих пор на руках. Также в Генпрокуратуре представили портрет участника массовых беспорядков.