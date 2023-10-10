За 9 месяцев Казахстану вернули активы на 217 млрд тенге  

Также закрыт доступ к 924 банковским счетам, которые использовались для отмывания наркодоходов

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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о том, что за 9 месяцев текущего года обеспечен возврат государству активов на 217 млрд тенге, - Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о том, что за 9 месяцев текущего года обеспечен возврат государству активов на 217 млрд тенге, сообщает пресс-служба Акорды.





Также отмечается, что достигнуто снижение уровня теневой экономики до 18,7 %.





Кроме того, Жанат Элиманов доложил, что правоохранительным органам передано 229 аналитических материалов, а также налажена практика блокирования финансовых операций наркодельцов. Это ограждает граждан, особенно молодежь, от онлайн-покупок наркотиков. Также закрыт доступ к 924 банковским счетам, которые использовались для отмывания наркодоходов, создано спецподразделение по противодействию экономическим преступлениям с использованием криптоактивов, разработан механизм ареста криптокошельков и изъятия цифровой валюты, ликвидирована деятельность 9 незаконных криптообменников, по которым обороты превысили 17 млрд тенге.





Фото: Акорда





Президенту было доложено, что впервые в Казахстане преступный доход в криптовалюте на 47 млн тенге изъят и размещен на спецсчете агентства на криптобирже Binance. Кроме того, идентифицировано и заблокировано 976 попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций. Внесены предложения о декриминализации отдельных составов экономических правонарушений, что позволит усилить защиту субъектов предпринимательства.





Глава государства дал ряд конкретных поручений по ключевым направлениям деятельности агентства. Также президент особо отметил необходимость усилить меры по защите добросовестного бизнеса и противодействию финансовым и экономическим преступлениям.





Напомним, 12 июля президент Токаев подписал закон о возврате незаконно приобретенных активов.



