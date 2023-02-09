За три года расследовалось 18 уголовных дел о коррупции в спецЦОНах

В столице пресечена деятельность ОПГ, занимавшейся нелегальной постановкой на учет автомашин. Ущерб от ее деятельности составил порядка 1 млрд тенге

Фото: kolesa.kz

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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С 2020 года Антикоррупционной службой расследовалось 18 уголовных дел, связанных с незаконной выдачей водительских удостоверений и постановкой на учет иностранных автомобилей. Об этом сообщили в - С 2020 года Антикоррупционной службой расследовалось 18 уголовных дел, связанных с незаконной выдачей водительских удостоверений и постановкой на учет иностранных автомобилей. Об этом сообщили в Антикоре





По этим делам совершено порядка 60 тысяч незаконных действий при выдаче водительских удостоверений, а более 2 тысяч нелегально завезенных автомашин поставлены на учет. Преступления совершались в городах Астане, Шымкенте, Акмолинской, Костанайской и Жамбылской областях. К уголовной ответственности привлечены 13 лиц", - проинформировали в службе.





По данным Антикора, в столице пресечена деятельность организованной преступной группы, состоявшей из работников спецЦОНа и гражданских лиц, занимавшихся нелегальной постановкой на регистрационный учет автомашин, ввезенных из-за рубежа, без уплаты предусмотренных сборов и платежей.





Преступной группой путем обмана граждан относительно правомерности постановки на учет иностранных автомашин похищены их деньги и осуществлена незаконная регистрация почти 500 транспортных средств. Оформление одного транспортного средства обходилось автолюбителям от 400 тысяч до 1,6 млн тенге.





В результате преступной деятельности указанных лиц государству в виде неуплаченных госпошлин и сборов причинен ущерб на сумму порядка 1 млрд тенге.





С санкции следственного суда 9 участников преступной группы, в том числе руководитель столичного спецЦОНа, заключены под стражу. Досудебное расследование продолжается", - уточнили в Антикоре.





7 февраля уголовные дела и результаты антикоррупционного мониторинга в деятельности спецЦОНов обсудили на расширенном совещании во главе с заместителем председателя агентства Асхатом Жумагали. Освещены имеющиеся преступные схемы по незаконному получению водительских удостоверений, постановки на учет иностранных автомашин, а также обсуждены меры по их искоренению. До уполномоченных органов доведены рекомендации агентства по исключению коррупционных рисков в данной сфере.





В частности, указано на необходимость обеспечения защиты информационных систем, исключения функции корректировки региональными подразделениями МВД регистрационных данных автомобилей. Рекомендовано исключить имеющиеся пробелы в нормативных правовых актах, в т.ч. регламентирующих работу экзаменационной комиссии, регистрации автомобилей, ввезенных из-за рубежа, и других вопросов в данной сфере", - сообщили в Антикоре.





Также предложено рассмотреть вопрос о возврате осмотра VIN-кода транспортных средств при их перерегистрации.





Руководителям территориальных департаментов агентства поручено осуществлять координацию данной работы на местном уровне.