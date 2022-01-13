Задержан экс-председатель КНБ Масимов

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НУР-СУЛТАН. 8 ЯНВАРЯ - По подозрению в государственной измене задержан бывший председатель комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как стало известно, комитет национальной безопасности РК начал досудебное расследование по факту государственной измены.

В этот же день, 6 января, по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Карим Масимов и другие лица", - говорится в сообщении КНБ РК .

В ведомстве отметили, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Кариму Масимову 56 лет. На посту премьер-министра он прослужил в общей сложности 8 лет. Комитет нацбезопасности Масимов возглавил в 2016 году, еще при Нурсултане Назарбаеве и сохранил должность после того, как пост главы государства занял Касым-Жомарт Токаев.





В 1991 году — юридический советник Торгового представительства СССР в Китае;

С 1991 по 1992 год — главный экономист, начальник отдела внешнеэкономических связей Министерства труда Республики Казахстан;

В 1992 году — заместитель директора фирмы«Казахпригранторг»;

С 1992 по 1993 год — старший экономист представительства МВЭС, заместитель директора РО «Казахинторг» в городе Урумчи(Китай);

С 1993 по 1994 год — заместитель директора по ВЭД ТОО«Акцепт»;

С 1994 по 1995 год — управляющий директор Казахского торгового дома в Гонконге;

С 1995 по 1997 год — председатель правления ЗАО«Алматинский торгово-финансовый банк»;

В 1996 году — исполняющий обязанности председателя правления ЗАО«ТуранБанк»;

В 1997 году — первый заместитель председателя правления ЗАО«Народный сберегательный банк Казахстана»;

С 1997 по 2000 год — председатель правления ОАО«Народный сберегательный банк Казахстана»;

С 1999 по 2000 год — председатель ЗАО«Национальная инвестиционная финансовая акционерная компания «НСБК-груп»;

С 2000 по 2001 год — министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

С 2001 по 2003 год — заместитель премьер-министра Республики Казахстан;

С 2003 по 2006 год— помощник президента Республики Казахстан;

В 2006 году — заместитель премьер-министра Республики Казахстан — министр экономики и бюджетного планирования;

С 2006 по 2007 год — заместитель премьер-министра Республики Казахстан;

С 2007 по 2012 год — премьер-министр Республики Казахстан;

С 2012 по 2014 год — руководитель Администрации Президента Республики Казахстан;

В 2014 году — временно исполняющий обязанности государственного секретаря Республики Казахстан;

С 2014 по 2015 год — премьер-министр Республики Казахстан;

С 08 сентября 2016 года — назначен председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.





12 июня 2019 года переназначен председателем Комитета национальной безопасности и занимал эту должность до 6 января 2022 года.





С декабря 2016 года - избран президентом Казахстанской федерации триатлона.





С 03 ноября 2017 года - исключен из состава бюро Политсовета Нур Отана