Закон о свободной торговле ЕАЭС с Сингапуром подписал Токаев

Реализация поставленных задач позволит достичь значительных результатов в укреплении позиций Казахстана в качестве транзитного хаба в Евразии

Фото: КТЖ

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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "НК "ҚТЖ" Нурлан Сауранбаев отчитался перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым об итогах деятельности национальной компании в 2024 году.





Руководитель АО "НК "ҚТЖ" сообщил о сохранении положительной динамики роста основных производственных показателей. Эксплуатационный грузооборот составил 272 млрд тонно-километров. Перевезен рекордный объем грузов через казахстанско-китайские стыки - 32 млн тонн, что на 13,1% больше, чем в 2023 году. На 8,8% увеличился контейнерный транзит. Количество перевезенных контейнеров составило 1,4 млн ДФЭ (Двадцатифунтовый эквивалент. - Прим. ред.).





Президенту было доложено о ходе осуществления крупных инфраструктурных проектов и исполнении его поручений по развитию транзитного потенциала. Как рассказал Нурлан Сауранбаев, на сегодняшний день уже отремонтировано более 2800 км магистралей. Строится свыше 1 тыс. км новых линий: Достык - Мойынты, Дарбаза - Мактаарал и обводная Алматинского узла. Работы по возведению вторых путей на участке Достык - Мойынты и обводной линии Жетыген - Казыбек-бек идут с опережением графика и будут завершены в 2025 году.





Главе государства была представлена информация о расширении терминальной сети для привлечения грузовых потоков в казахстанские коридоры. Увеличению транзита из Китая по Транскаспийскому маршруту способствовал запуск казахстанско-китайского терминала в сухом порту Сианя. Начато строительство терминалов по направлению Восток - Запад в Алматы, в азербайджанском морском порту Алят, в столице Венгрии - Будапеште и в поселке Селятино под Москвой. Совместно с китайским партнером - портом Ляньюньган - начато строительство контейнерного хаба в порту Актау.





Кроме того, был представлен ряд новых проектов, поддержанных главой государства.





Руководитель АО "НК "ҚТЖ" проинформировал Президента, что приоритетное внимание компания планирует уделять развитию инфраструктуры, терминальной сети и внедрению цифровых решений.





Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность активизации работы в этих направлениях. По его словам, планомерная реализация поставленных задач позволит достичь значительных результатов в укреплении позиций Казахстана в качестве транзитного хаба в Евразии.