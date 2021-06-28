Закон об аренде сельхозземель в Казахстане принял парламент

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НУР-СУЛТАН. 24 июня - Депутаты сената Казахстана одобрили в двух чтениях проект поправок по вопросам развития земельных отношений, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно планируемым поправкам, казахстанцам и казахстанским юрлицам разрешат брать земли сельхозназначения в долгосрочную аренду сроком до 49 лет. При этом у них будет приоритетное право продлевать аренду по истечении этого срока.

Кроме того, поправками на пять лет откладываются действия норм Земельного кодекса, по которым казахстанцы могли бы получить сельхозземли в частную собственность.

Отчуждение права землепользования на земли сельскохозяйственного назначения между землепользователями без выкупа у государства. При этом обязательным условием будет срок их использования не менее 5 лет, а также уведомление уполномоченного органа по земельным отношениям; возврат функций государственного контроля за использованием и охраной земель в ведомство центрального уполномоченного органа с созданием его территориальных подразделений областей, городов республиканского значения, столицы; разрешение залога земельного участка сельскохозяйственного назначения, сформированного за счет условных земельных долей, только с согласия обладателей таких долей; запрет на изменение целевого назначения земель сельскохозяйственного назначения на "садоводство" и "дачное строительство"; уточнение норм по установлению срока обжалования протокольного решения земельной комиссии; определение территорий пастбищных угодий, необходимых для удовлетворения нужд населения для выпаса сельскохозяйственных животных личного подворья, в зависимости от местных условий и особенностей с обозначением их в плане по управлению пастбищами; размещение сведений о предоставленных земельных участках сельскохозяйственного назначения в открытом доступе на интернет-ресурсе Автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра; продление срока действия моратория на предоставление частной собственности казахстанцам земель сельскохозяйственного назначения сроком до 31 декабря 2026 года.

В декабре 2021 года в Казахстане истекает срок моратория на отдельные положения Земельного кодекса, которые касаются сдачи сельхозземель в аренду казахстанцам и иностранным гражданам, а также продажи участков казахстанским фермерам.

В мае этого года президент принял закон, который предусматривает полный запрет на предоставление и продажу земель сельхозназначения иностранцам и иностранным юрлицам.

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