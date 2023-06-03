Законопроект о возврате незаконно приобретенных активов разработали депутаты

Закон регулирует общественные отношения, связанные с выявлением активов, находящихся как на территории Казахстана, так и за его пределами

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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские депутаты разработали проект закона о возврате незаконно приобретенных или выведенных незаконным путем активов.





Целью настоящего закона является возврат незаконно приобретенных активов государству и (или) вовлечение их в законный экономический оборот в Республике Казахстан, устранение причин и условий, способствовавших их незаконному приобретению и выводу, а также восстановление социальной справедливости в обществе", - говорится в досье к документу.





Закон будет действовать на территории Республики Казахстан в отношении:





физических лиц - граждан Республики Казахстан,

граждан РК, иностранных граждан и лиц без гражданства, вне зависимости от места их нахождения и наличия (отсутствия) в их собственности, владении или под контролем активов на территории РК;

юрлиц, зарегистрированных на территории республики и за ее пределами.

иностранных структур без образования юридического лица независимо от страны их учреждения (регистрации), в собственности, пользовании, владении или под контролем которых находятся (находились) либо предположительно находятся (находились) активы на территории Республики Казахстан либо за ее пределами, приобретенные на средства (доходы) незаконно полученные в республике;

иностранных граждан и лиц без гражданства, являющихся (являвшихся) аффилированными лицами.





Возврат государству активов осуществляется на основании следующих принципов:





законности; приоритета стимулирования добровольного возврата; гласности, прозрачности и подотчетности; приоритета защиты прав, свобод и интересов участников процесса; взаимодействия государства и гражданского общества; защиты гражданского оборота, прав добросовестных приобретателей и добросовестных кредиторов; пропорциональности (соразмерности) мер и механизмов по возврату активов государству.





Лицо, сообщившее о фактах незаконного приобретения и вывода активов или иным образом оказывающее содействие возврату активов, находится под защитой государства и поощряется в порядке, установленном правительством РК.





Уполномоченным органом по возврату активов назначена Генеральная прокуратура.





При этом она будет взаимодействовать с правоохранительными органами, специальными государственными органами, уполномоченными государственными органами, организациями, субъектами квазигосударственного сектора в пределах своих полномочий.





Генпрокуратура не вправе:





требовать предоставления документов, информации, если они не относятся к предмету проверки законности источников приобретения (происхождения) актива;

превышать установленные сроки проведения проверки законности источников приобретения (происхождения) актива;

препятствовать нормальному функционированию проверяемого актива, за исключением случаев, создающих угрозу законности и общественному порядку, социально-экономической стабильности в регионе, конституционному строю и национальной безопасности РК, а также угрожающих возникновением необратимых последствий для жизни и здоровья людей.





Возврат активов может носить добровольный или принудительный характер.





Добровольный возврат активов осуществляется путем передачи всех или части незаконно приобретенных и выведенных активов государству. В случае возврата активов в добровольном порядке на основании соглашений и освобождения лиц от ответственности, представленная ими информация не может быть использована для:





обращения в суды с исками и заявлениями к ним по вопросам, входящим в их компетенцию; расследования новых уголовных дел, зарегистрированных после даты заключения указанных соглашений в отношении лиц, заключивших данные соглашения; расследования зарегистрированных до даты указанных соглашений уголовных дел, в отношении деяний, не связанных с активами, являющимися предметом указанных соглашений; возбуждения новых производств по делу об административных правонарушениях, зарегистрированных после даты указанных соглашений в отношении лиц, заключивших данные соглашения; осуществления зарегистрированных до даты указанных соглашений административных производств в отношении деяний, не связанных с активами, являющимися предметом указанных соглашений.





Принудительный возврат активов осуществляется на основании решений, определений, приговоров и постановлений судов РК, иностранных государств или компетентных органов иностранных государств.





При этом иск об обращении активов в доход государства может быть подан в отношении активов, находящихся в собственности:





субъектов и их аффилированных лиц, их наследников;

иных лиц, которые приобрели активы субъектов и их аффилированных лиц, и знали или должны были знать о преступном либо ином незаконном происхождении такого имущества.





Иск об обращении активов в доход государства как необъяснимого богатства может быть подан в течение 5 лет. Течение срока исковой давности для предъявления иска об обращении активов в доход государства как необъяснимого богатства (активов необъясненного происхождения) начинается со дня представления лицом декларации о раскрытии активов. В случае если декларация не представлена, течение срока исковой давности начинается со дня истечения срока, в течение которого лицо было вправе представить декларацию о раскрытии активов.





Подробнее ознакомиться с документом можно здесь





По последним данным Генпрокуратуры, в Казахстан возращено 760 млрд тенге активов.





Ранее вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова рассказала , почему разработка законопроекта по возврату незаконно выведенных за рубеж активов так затянулась.





Напомним, в прошлом году в связи с введением чрезвычайного положения в январе президент Токаев отметил высокий риск вывода капитала отдельных финансово-промышленных групп за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок. В стране усилили контроль транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства из страны.





Правительству дали 2 месяца для разработки предложений по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов. В апреле 2022 года была создана комиссия по возврату выведенного капитала из-за рубежа. За время ее работы удалось вернуть государству 631 млрд тенге, в том числе 400 млн долларов из-за рубежа в рамках уголовного преследования.



