В Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалетыВ Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалеты
Казахстанские блогеры будут нести ответственность за распространение ложной информации в соцсетях
Астана. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената одобрили закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", сообщает пресс-служба верхней палаты.
Закон направлен на совершенствование действующей нормативной правовой базы и приведение Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях в соответствие с положениями основного Закона Республики Казахстан "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе".
Вносимые законом поправки в статью 456-1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях предусматривают исключение из административной ответственности за незаконное ограничение права на доступ к информации норму по размещению заведомо ложной информации в средствах массовой информации, на интернет-ресурсе обладателя информации, на интернет-портале открытых данных или иными способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, которая переносится в новую статью устанавливающую административную ответственность за размещение и распространение ложной информации", - говорится в заключении.
Кроме того, в новой статье 456-2 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях вводится ответственность пользователей онлайн-платформ и инфлюенсеров (блогеров), размещающих или распространяющих ложную информацию, которые создают условия, нарушающие общественный порядок, права и законные интересы граждан или организаций либо охраняемые законом интересы общества или государства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.
Закон принят в первом чтении.
Также сенаторы приняли изменения и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы.
Реализация вышеуказанных положений требует одновременного внесения изменений и дополнений в Уголовный и Предпринимательский кодексы, законы Республики Казахстан "О рекламе", "Об информатизации", "Об образовании" и "О правах ребенка в Республике Казахстан".
В Уголовный кодекс Республики Казахстан вносятся поправки в части включения в диспозиции статей, устанавливающих уголовную ответственность за разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни, а также за распространение заведомо ложной информации, дополнительного основания по их применению в случае совершения деяния с использованием онлайн-платформ", - сообщается в заключении.
Дополнение, вносимое в Предпринимательский кодекс РК, предусматривает включение контроля за соблюдением законодательства об онлайн-платформах и онлайн-рекламе в перечень сфер деятельности субъектов предпринимательства, в которых осуществляется контроль.
В законах РК "О правах ребенка в Республике Казахстан" и "Об образовании" поправка, вносимая в определение понятия "травля (буллинг) ребенка", рассматривает использование онлайн-платформ в качестве отдельного способа совершения противоправного деяния.
Ожидаемым результатом принятия закона является создание правовых основ для деятельности онлайн-платформ в Республике Казахстан.
Закон позволит концептуально актуализировать нормативную основу регулирования в области онлайн-платформ и онлайн-рекламы и будет способствовать дальнейшему совершенствованию национального законодательства и правоприменительной практики в соответствии с международными стандартами, регулирующими вопросы в онлайн-среде", - сказано в документе.
Законопроект принят в первом чтении.
В конце мая Генеральная прокуратура сообщала, что органы внутренних дел зарегистрировали 29 досудебных расследований по фактам распространения заведомо ложной информации блогерами в социальных сетях.
Ранее казахстанский депутат заявил, что многие казахстанские блогеры зарабатывают деньги шантажом и провокациями, а также организуют хайп в соцсетях под видом оказания помощи народу.