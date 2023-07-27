Казахстанские блогеры будут нести ответственность за распространение ложной информации в соцсетях

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Астана. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената одобрили закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", сообщает - Депутаты сената одобрили закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", сообщает пресс-служба верхней палаты.





Закон направлен на совершенствование действующей нормативной правовой базы и приведение Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях в соответствие с положениями основного Закона Республики Казахстан "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе".





Вносимые законом поправки в статью 456-1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях предусматривают исключение из административной ответственности за незаконное ограничение права на доступ к информации норму по размещению заведомо ложной информации в средствах массовой информации, на интернет-ресурсе обладателя информации, на интернет-портале открытых данных или иными способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, которая переносится в новую статью устанавливающую административную ответственность за размещение и распространение ложной информации", - говорится в заключении.





Кроме того, в новой статье 456-2 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях вводится ответственность пользователей онлайн-платформ и инфлюенсеров (блогеров), размещающих или распространяющих ложную информацию, которые создают условия, нарушающие общественный порядок, права и законные интересы граждан или организаций либо охраняемые законом интересы общества или государства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.





Закон принят в первом чтении.





Также сенаторы приняли изменения и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы.





Реализация вышеуказанных положений требует одновременного внесения изменений и дополнений в Уголовный и Предпринимательский кодексы, законы Республики Казахстан "О рекламе", "Об информатизации", "Об образовании" и "О правах ребенка в Республике Казахстан".





В Уголовный кодекс Республики Казахстан вносятся поправки в части включения в диспозиции статей, устанавливающих уголовную ответственность за разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни, а также за распространение заведомо ложной информации, дополнительного основания по их применению в случае совершения деяния с использованием онлайн-платформ", - сообщается в заключении.





Дополнение, вносимое в Предпринимательский кодекс РК, предусматривает включение контроля за соблюдением законодательства об онлайн-платформах и онлайн-рекламе в перечень сфер деятельности субъектов предпринимательства, в которых осуществляется контроль.





В законах РК "О правах ребенка в Республике Казахстан" и "Об образовании" поправка, вносимая в определение понятия "травля (буллинг) ребенка", рассматривает использование онлайн-платформ в качестве отдельного способа совершения противоправного деяния.





Ожидаемым результатом принятия закона является создание правовых основ для деятельности онлайн-платформ в Республике Казахстан.





Закон позволит концептуально актуализировать нормативную основу регулирования в области онлайн-платформ и онлайн-рекламы и будет способствовать дальнейшему совершенствованию национального законодательства и правоприменительной практики в соответствии с международными стандартами, регулирующими вопросы в онлайн-среде", - сказано в документе.





Законопроект принят в первом чтении.





В конце мая Генеральная прокуратура сообщала , что органы внутренних дел зарегистрировали 29 досудебных расследований по фактам распространения заведомо ложной информации блогерами в социальных сетях.





Ранее казахстанский депутат заявил, что многие казахстанские блогеры зарабатывают деньги шантажом и провокациями, а также организуют хайп в соцсетях под видом оказания помощи народу.