21.08.2023, 13:28 45016
Закупать дизельные автобусы запретят в Алматы со следующего года
Также в 2025 году будет завершено строительство станции метрополитена "Калкаман" и запланировано строительство трех новых станций в западном направлении до рынка "Барлык"
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Алматы. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы планируют запретить закуп дизельных автобусов с 2024 года, сообщил в ходе отчета перед президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым аким Алматы Ерболат Досаев.
По его словам, в городе ведется активная работа по полному переходу мегаполиса на экологичные виды общественного транспорта.
В 2023 году будет поставлено 1430 единиц экологичного транспорта, в том числе за счет местного бюджета 600 автобусов и 100 троллейбусов. Частными перевозчиками будет закуплено 730 автобусов, в том числе 30 электробусов. Со следующего года будет введен запрет на покупку дизельных автобусов", - уточнил Ерболат Досаев.
Данные меры позволят довести уровень экологизации общественного транспорта до 60% уже в текущем году и до 100% к 2025 году, сообщил Досаев.
Он также доложил президенту о развитии метрополитена. По словам акима, уже с сентября этого года интервалы движения поездов в метро сократятся до 6 минут.
После открытия в мае прошлого года 2 новых станций пассажиропоток вырос в 2,6 раза, с 35 тысяч до 90 тысяч поездок ежедневно. С сентября добавляются 3 подвижных состава, что позволит снизить интервал движения до 6 минут", - проинформировал Досаев.
Он добавил, что в 2025 году запланировано завершение строительство станции "Калкаман", также ведется разработка проектно-сметной документации на три новых станции в западном направлении до рынка "Барлык".
Кроме того, для улучшения транспортной доступности для жителей пригородных зон в сентябре 2023 года будут организованы 10 новых маршрутов с охватом 25 населенных пунктов и 60 тысяч жителей области.
Три новых транспортно-пересадочных узла сократят трафик из области до 120 тысяч машин.
Досаев добавил, что в 2024 году для жителей области запустят дополнительно еще 20 пригородных маршрутов. Развитие сети общественного транспорта позволит снизить нагрузку на дорожную инфраструктуру.
Напомним, в ходе встречи с общественностью Алматы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости развития гармоничного дорожно-транспортного комплекса в мегаполисе.
По словам президента, ежедневно на дорогах Алматы насчитывается более 700 тысяч автомашин, включая транзитный грузовой транспорт. И этот поток с каждым годом только увеличивается.
Токаев заявил, что городу нужно отказаться от устаревших и неэкологичных видов транспорта.
На улицах Алматы после 2025 года не должно остаться дизельных автобусов - вместо них будут ездить составы на газе и электротяге. Позитивно скажется на городе и перевод большей части транзитных грузоперевозок на Большую Алматинскую кольцевую автомобильную дорогу. Для этого требуется строительство 6 радиальных и 4 внутренних магистральных улиц. Правительству совместно с акиматом следует проработать вопросы финансирования этих проектов", - заявил президент.
Напомним, этим летом власти города решили провести дорожные работы одновременно на двух основных проспектах города - Абая и Аль-Фараби. Результатом ремонтных работ стал небывалый транспортный коллапс.
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29.08.2023, 08:32 2581
Премьер-министр ознакомился с работой по обеспечению безопасности в школах
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил Министерство внутренних дел, где ознакомился с использованием современных технологий для профилактики и раскрытия преступлений, ходом цифровизации работы полиции в целом и мерами по обеспечению безопасности школ в преддверии нового учебного года.
Премьер-министру был продемонстрирован вывод записей с видеокамер и сигналов с тревожных кнопок, установленных в учебных заведениях, в ЦОУ и дежурные части полиции. В настоящее время данными мерами охвачены 3 654 школы, при этом видеонаблюдение ведется в 7,6 тыс. учебных заведениях. Работа по их подключению продолжается, сообщила пресс-служба правительства.
Глава МВД Марат Ахметжанов отметил, что широкое использование современных технологий в повседневной полицейской деятельности - одна из главных задач, поставленных главой государства перед органами внутренних дел.
На сегодняшний день МВД внедряет видеонаблюдение по принципу "коврового покрытия" на улицах и в общественных местах городов республики. С помощью камер, выведенных в центры оперативного управления (ЦОУ) полиции, с начала года раскрыты 6 тыс. преступлений, пресечены 2,7 млн нарушений ПДД, а также 312 тыс. других административных правонарушений. В целом благодаря этому уровень преступности по стране в текущем году снизился на 17%.
Мы уже много раз убеждались в том, что посредством цифровизации можно поднять уровень эффективности работы соответствующих государственных служб. Что мы видим: продуктивность резко возрастает, коррупциогенность - снижается. МВД не является исключением, здесь по разным направлениям есть хорошие результаты благодаря внедрению цифровых технологий. Мы поддерживаем эту работу. Нужно ее поступательно проводить в регионах и дальше", - сказал Алихан Смаилов.
Вместе с тем сплошным видеонаблюдением охвачены и служебные помещения ОВД. Всего установлены 18 тыс. камер. Они позволяют контролировать поведение как самих сотрудников, так и других участников рабочего процесса. Аналогичная работа ведется в учреждениях УИС. В 52 колониях установлены 22 тыс. видеокамер. Изображения выведены в ситуационный центр КУИС и органы прокуратуры.
Кроме того, глава правительства оценил работу новых видеожетонов, приобретенных в рамках проекта "Цифровой полицейский". Устройство транслирует видео в режиме реального времени с выводом на рабочие места руководителей и других проверяющих. Программа, установленная на видеожетонах, не позволяет сотруднику полиции самостоятельно удалять видеозаписи, отключать устройство или скрывать свое местоположение.
Премьер-министру также рассказали об особенностях работы системы "Қорғау", которая помогает полиции обнаруживать нарушителей Правил дорожного движения. Программа, анализируя данные с уличных камер, сигнализирует на планшет ближайшего полицейского о приближении к нему опасного водителя. Это может быть как злостный нарушитель ПДД, так и автолюбитель, управляющий машиной на большой скорости.
Наряду с этим Алихан Смаилов ознакомился с реализацией мер по усилению ответственности за насилие в семейно-бытовой сфере, результатами работы по оказанию госуслуг в области миграции и проектом CyberPol по противодействию интернет-мошенничеству. В частности, полиция совместно с операторами связи поставила технический заслон звонкам с подменных номеров, благодаря чему заблокированы уже 36,5 млн звонков от мошенников.
Что касается борьбы с наркопреступностью, в текущем году правоохранительными и специальными органами изъято свыше 14 тонн наркотиков, в том числе более 71 кг героина и 652 кг "синтетики". В оборот не допущены 4,7 млн разовых доз стоимостью 24 млрд тенге. Ликвидированы 52 нарколаборатории. Кроме того, изъяты 85 тонн прекурсоров, в результате чего предотвращено изготовление 20 млн разовых доз "синтетики". Заблокированы 2,5 тыс. наркосайтов.
Также были рассмотрены результаты автоматизации кадровых процессов, а также актуальные вопросы оперативно-служебной деятельности, охраны общественного порядка и профилактики правонарушений в целом.
Как сообщалось ранее, в середине августа на заседании правительства под председательством премьер-министра РК был рассмотрен вопрос подготовки регионов к новому учебному году. Глава правительства подчеркнул, что недопустимо безответственное отношение к обеспечению безопасности объектов образования.
До сих пор не все объекты соответствуют требованиям безопасности. Свыше трети школ не подключены к центрам оперативного управления полиции. Эту работу надо активизировать", - сказал он.
28.08.2023, 21:30 21061
Экспортные пошлины на подсолнечник не являются запретительными или убыточными - Минсельхоз
Установление таможенной пошлины обеспечивает баланс между интересами производителя и переработчиков
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Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы продовольственной безопасности обсудили отраслевые эксперты за круглым столом на площадке службы центральных коммуникаций, сообщает пресс-служба МСХ РК.
Одной из основных стала тема рынка масличных культур в Казахстане. В частности, речь зашла о действующих пошлинах на вывоз семян подсолнечника. По мнению заместителя директора департамента агропромышленных рынков и переработки сельхозпродукции МСХ Шаймердена Ахметова, экспортная таможенная пошлина способствует загрузке отечественных маслозаводов, тем самым обеспечивая достаточное производство такого социально значимого продукта, как подсолнечное масло.
Если переработчик не берет семена подсолнечника у фермера по желаемой цене, то он может отправлять их на экспорт с уплатой таможенных пошлин. Почему вводились эти ограничения? Поскольку имеется большой спрос на семечко и была угроза, что вывезут больше, чем следует. Это решение было связано с продовольственной безопасностью, поскольку растительное масло входит в перечень социальных продуктов питания", - пояснил Шаймерден Ахметов
При этом мера эта не является запретительной или убыточной, поскольку, по данным статистики, последние два месяца экспортируется около 18-20 тысяч тонн семян подсолнечника. Ахметов также подчеркнул, что установление таможенной пошлины обеспечивает баланс между интересами производителя и переработчиков.
С мнением представителя МСХ согласился и глава Ассоциации переработчиков масличных культур Казахстана. По словам Ядыкара Ибрагимова, казахстанские фермеры, жалующиеся на экспортную пошлину подсолнечного масла, в первую очередь страдают от трейдеров и перекупщиков.
Мы видим интерес трейдеров. Кто зарабатывает на продаже семян подсолнечника? Только перекупщики. Кто делает серые схемы? Только перекупщики. На середину июля остатки семян подсолнечника у аграриев составили около 100 тысяч тонн. Это яркий показатель того, что внутри рынка это все перерабатывается и никаких больших переходящих остатков в стране нет", - отметил Ибрагимов.
Глава ассоциации также подчеркнул, что сегодня производители смогли обеспечить Казахстан подсолнечным маслом и стабилизировать цены. Основной задачей, стоящей перед фермерами и производителями масла, является увеличивать объемы готовой продукции и поставлять на соседние рынки именно масло, а не семена подсолнечника.
Напомним, в текущем году в вегетационный период сельхозтоваропроизводители столкнулись с рядом проблем, связанных с засухой и отсутствием поливной воды, что сказалось на состоянии посевов. По оперативным данным акиматов областей, на сегодня 45,1% посевов зерновых культур находится в хорошем, 46% в удовлетворительном и 7,5% в плохом состоянии.
28.08.2023, 20:30 23136
Более 1 млн казахстанцев коснулось повышение размеров пособий
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Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках реализации Социального кодекса РК с 1 июля 2023 года повышены на 14,5% размеры государственных социальных пособий для отдельных категорий граждан, а также выплаты по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца из Государственного фонда социального страхования, сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты.
Также повышен размер пособия награжденным матерям, родившим и воспитавшим 7 и более детей. Таким образом, повышением пособий и выплат охвачено более 1 млн граждан.
Размер пособия для матерей, награжденных подвеской "Алтын алқа", орденами "Материнская слава" I и II степеней, имеющих звание "Мать-героиня", то есть родивших и воспитавших 7 и более детей, повышен с 6,4 до 7,4 месячного расчетного показателя. В среднем повышение коснулось более 92,2 тысячи награжденных матерей.
Также с 1,4 до 1,61 прожиточного минимума (65 313 тенге в 2023 году), или на 14,5%, повышены размеры пособия семьям, воспитывающим ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью), и пособия лицам, осуществляющим уход за лицом с инвалидностью первой группы. С начала года вышеуказанные пособия в среднем получили свыше 143 тысяч человек на сумму 59 млрд 373 млн тенге.
Кроме того, в среднем на 14,5% были повышены размеры некоторых видов специальных государственных пособий (СГП):
- лицам с инвалидностью первой, второй и третьей групп, которым назначены пенсионные выплаты по возрасту или пенсионные выплаты за выслугу лет, за исключением получающих доплату к пенсионным выплатам по возрасту до размера месячного пособия по инвалидности;
- детям с инвалидностью до семи лет, проживающим в Байконыре и получающим пенсию по инвалидности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- жертвам политических репрессий или лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами;
- лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан.
По состоянию на 1 августа 2023 года в среднем вышеуказанные виды СГП получили порядка 107,2 тысячи человек на сумму 2 млрд 581 млн тенге.
В рамках Социального кодекса РК с 1 июля 2023 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по потере кормильца дополнительно повышены в среднем на 14,5%, что обеспечило их рост на 23% в годовом выражении.
К примеру, человек с инвалидностью от общего заболевания первой группы в прошлом году получал пособие в размере 71 787 тенге, с 1 июля т.г. получает 89 248 тенге.
По состоянию на 1 августа 2023 года в среднем вышеуказанные виды пособий получили 727,8 тысячи человек на сумму 291 млрд 317 млн тенге.
Наряду с этим, с 1 июля на 14,5% произведено повышение размеров соцвыплат по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, выплачиваемых из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).
Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.
Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета, их размеры с 1 января 2023 года по решению Правительства РК также были повышены на 8,5%.
Всего повышением социальных выплат из ГФСС по состоянию на 1 августа 2023 года охвачено 133,1 тысячи человек.
Напомним, в Казахстане неработающим родителям из республиканского бюджета выплатили порядка 21 млрд тенге. В рамках исполнения поручения главы государства продолжительность выплат по уходу за ребенком была увеличена до 1,5 года.
28.08.2023, 19:07 26176
Скопление фур на казахстанско-кыргызской границе прокомментировали в КНБ
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Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Пограничной службой в августе 2023 года проведен комплекс активных мер по противодействию незаконной деятельности в пограничном пространстве, в том числе в пунктах пропуска через границу, сообщает пресс-служба КНБ РК.
Транспортные средства проверялись с применением технических средств досмотра и служебных собак.
По результатам проведенных мероприятий Пограничной службой пресечены:
- 35 фактов провоза наркотических средств, 33 - оружия и боеприпасов;
- 20 фактов использования поддельных документов, 36 - двойного гражданства;
- 299 случаев контрабанды на сумму около 2 млрд тенге, 27 - ввоза и вывоза автомашин по поддельным документам.
К административной ответственности также привлечено 909 нарушителей миграционного законодательства.
По состоянию на 28 августа 2023 года пункты пропуска функционируют в штатном режиме.
На казахстанско-кыргызском участке границы в пунктах пропуска "Карасу" (РК) - "Ак-Тилек" (КР) на территорию Казахстана за истекшие сутки было пропущено свыше 350 автомашин. Наблюдается очередь до 80-100 автомашин, что соответствует показателям ежесуточных значений и данному сезону.
В остальных автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-кыргызском участке границы скоплений автотранспортных средств не имеется.
Кроме того, на границе с Узбекистаном отмечается скопление транспортных средств перед казахстанскими пунктами пропуска "Жибек жолы", "Жетысай", "имени Б.Конысбаева" и "Казыгурт" в связи с их реконструкцией.
На границе с Россией транспортные средства периодически скапливаются перед пунктами пропуска "Сырым", "Жайсан" и "Кайрак", что характерно для текущего периода года.
В пунктах пропуска через границу каких-либо дополнительных ограничительных мер не вводилось", - сообщили в КНБ.
24 августа мониторинговая группа Евразийской экономической комиссии под руководством министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбека Кожошева выехала на кыргызско-казахстанскую границу и ознакомилась с прохождением кыргызскими международными перевозчиками автодорожного пункта пропуска "Ак-Тилек-автодорожный". Кыргызская сторона продемонстрировала мониторинговой группе существенное скопление автотранспортных средств, которое было образовано в связи со значительным снижением пропускной способности на КПП с казахстанской стороны.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству урегулировать ситуацию, возникшую на казахстанско-кыргызской границе, в духе партнерства и братских отношений между нашими странами.
28.08.2023, 18:47 26971
Председатель КНБ проинформировал президента об основных итогах деятельности ведомства
Фото: Акорда
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Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель КНБ Ермек Сагимбаев проинформировал главу государства Касым-Жомарта Токаева об основных итогах деятельности ведомства с начала третьего квартала 2023 года и исполнении его поручений, а также о планах на предстоящий период, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено о нейтрализации радикальной группы, члены которой планировали совершить теракты на территории Казахстана. Начато 7 досудебных расследований по террористическим преступлениям, осуждено 3 экстремиста. Как сообщил Ермек Сагимбаев, для совершенствования мер противодействия терроризму штабом Антитеррористического центра КНБ организовано 103 учения.
Главе государства также была представлена информация о результатах работы по оздоровлению криминогенной ситуации. В частности, пресечена деятельность 5 общественно опасных преступных групп. Ликвидировано 2 канала незаконного оборота оружия, совместно с полицией обнаружено 12 схронов. Всего изъято 59 единиц оружия, 3 гранаты и 3 339 боеприпасов.
В рамках борьбы с наркобизнесом прекращена деятельность 7 лабораторий, 8 международных и региональных каналов наркотрафика. Изъято свыше 660 кг наркотиков и 17 тонн прекурсоров.
Кроме того, в сфере охраны государственной границы и борьбы с нелегальной миграцией задержаны 4257 нарушителей. Не допущено незаконное перемещение валюты и товаров на сумму свыше 3,8 млрд тенге. Также пресечено 120 попыток провоза оружия, боеприпасов и наркотиков.
В ходе обеспечения информационной безопасности отражено более 36 млн кибератак и 866 DDoS-атак на объекты критической инфраструктуры страны.
По итогам встречи президентом дан ряд конкретных поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.
28.08.2023, 17:40 29421
Казахстан не будет подавать судебный иск на МАГАТЭ - МИД
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан Айбек Смадияров в ходе брифинга сообщил, что Казахстан не будет подавать судебный иск на Международное агентство по атомной энергиию.
Казахстану впервые за всю историю агентства удалось кодифицировать список 17 стран, не входящих в региональные группы МАГАТЭ и, по сути, лишенных права быть избранными в руководящие органы МАГАТЭ. В данный список входят все страны Центральной Азии, Израиль, Бахрейн, Камбоджа и другие. В этой связи на предстоящей сессии генеральной конференции МАГАТЭ в Вене Казахстан планирует внести в проект резолюции решение этой проблемы. В оригинале статьи Bloomberg на английском языке заложен именно такой посыл, который был искажен в ходе перевода. Речь идет о консенсусной резолюции, а не о судебном иск", - цитирует tengrinews.kz Айбека Смадиярова.
Он добавил, что Казахстан совместно с заинтересованными странами и секретариатом МАГАТЭ ведет активную работу по регулированию данной проблематики и нахождению правового механизма, основанного на консенсусе всех участников организации, сообщает zakon.kz.
К тому же Казахстан заручился солидной поддержкой, в том числе со стороны "ядерной пятерки", - цитирует sputnik.kz официально представителя МИД РК.
Напомним, ранее в Сети распространилось сообщение о том, что Казахстан готовит судебный иск против МАГАТЭ, связанный с недовольством из-за отсутствия голоса в совете директоров организации.
28.08.2023, 14:59 36051
Новые правила уплаты туристского взноса для иностранцев вступили в силу в Казахстане
Фото: pixabay.com
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Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане вступили в силу новые правила уплаты туристского взноса для иностранцев, сообщает Министерство культуры и спорта РК.
Согласно приказу главы ведомства от 14 июля 2023 года, к туристскому взносу применяются фиксированные ставки от 0,2 до 0,5 МРП, которые определяют местные маслихаты. С начала 2023 года в бюджеты акиматов за счет туристских взносов со стороны иностранцев поступило около 314 млн тенге.
Размер взноса определяется на основе статистических данных по туристскому потоку за аналогичный период прошлого года. Если иностранных туристов стало меньше, чем годом ранее, то маслихат может снизить ставку до минимальной. Если число туристов выросло, размер взноса можно увеличить в пределах установленных сумм: 0,2 МРП, 0,3 МРП, 0,4 МРП и 0,5 МРП", - напомнили в министерстве.
Там отметили, что размеры ставок туристского взноса могут меняться в зависимости от сезонности, но не чаще двух раз в год.
Туристский взнос для иностранцев взимается за каждые сутки пребывания в местах размещения, кроме хостелов, гостевых домов, арендного жилья в городах и районах. За неполный день пребывания взнос с иностранного гостя взимается как за полный день. Туристский взнос выплачивается в момент регистрации в местах размещения. В стоимость проживания он не включается", - добавили в ведомстве.
Там напомнили, что взнос для иностранцев взимается в Казахстане с начала этого года. Однако по итогам встреч с предпринимателями и представителями гостиничного бизнеса было принято решение пересмотреть его размер. Раньше он исчислялся в процентах от стоимости проживания, а не в МРП.
Подобные взносы - это общемировая практика, которая не вызывает у иностранных туристов неудобств, но позволяет пополнить бюджеты акиматов. В настоящее время прорабатывается вопрос по определению категорий лиц, которые будут освобождены от уплаты турвзноса. Однако это требует внесения изменений в законы, поэтому может потребоваться длительное время", - отметил вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев.
По данным Бюро национальной статистики, во втором квартале 2021 года в Алматы количество обслуженных посетителей по въездному туризму составило 54 тысячи 238 человек. В аналогичном периоде 2022 года Алматы принял 151 тысячу 467 туристов. Разница составила 97 229 человек, или 179,2%.
28.08.2023, 12:34 42326
Токаев дал ряд поручений по аудиту использования бюджетных средств
Президент провел встречу с главой ВАП Натальей Годуновой
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Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по аудиту использования бюджетных средств и эффективности реализации государственных программ председателю Высшей аудиторской палаты Наталье Годуновой, сообщает Акорда.
В ходе встречи с Натальей Годуновой президент заслушал отчет о работе Высшей аудиторской палаты за первое полугодие 2023 года.
Всего за отчетный период проведено 12 аудиторских мероприятий на 121 объекте с охватом порядка 9,3 трлн тенге бюджетных средств.
Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован об итогах отдельных аудиторских проверок в Министерстве экологии и природных ресурсов, подведомственных организациях Министерства труда и социальной защиты населения, РГП "Казводхоз" и других структурах.
Напомним, в июне Наталья Годунова озвучила, что госаудит выявил нарушения на 23 млрд тенге в сфере теплоснабжения. Она также предложила ввести солидарную ответственность для чиновников за использование бюджетных средств.
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По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?