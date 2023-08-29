Закупать дизельные автобусы запретят в Алматы со следующего года  

Также в 2025 году будет завершено строительство станции метрополитена "Калкаман" и запланировано строительство трех новых станций в западном направлении до рынка "Барлык"

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Алматы. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы планируют запретить закуп дизельных автобусов с 2024 года, - В Алматы планируют запретить закуп дизельных автобусов с 2024 года, сообщил в ходе отчета перед президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым аким Алматы Ерболат Досаев.





По его словам, в городе ведется активная работа по полному переходу мегаполиса на экологичные виды общественного транспорта.





telegram/акимат Алматы





В 2023 году будет поставлено 1430 единиц экологичного транспорта, в том числе за счет местного бюджета 600 автобусов и 100 троллейбусов. Частными перевозчиками будет закуплено 730 автобусов, в том числе 30 электробусов. Со следующего года будет введен запрет на покупку дизельных автобусов", - уточнил Ерболат Досаев.





Данные меры позволят довести уровень экологизации общественного транспорта до 60% уже в текущем году и до 100% к 2025 году, сообщил Досаев.





Он также доложил президенту о развитии метрополитена. По словам акима, уже с сентября этого года интервалы движения поездов в метро сократятся до 6 минут.





telegram/акимат Алматы





После открытия в мае прошлого года 2 новых станций пассажиропоток вырос в 2,6 раза, с 35 тысяч до 90 тысяч поездок ежедневно. С сентября добавляются 3 подвижных состава, что позволит снизить интервал движения до 6 минут", - проинформировал Досаев.





Он добавил, что в 2025 году запланировано завершение строительство станции "Калкаман", также ведется разработка проектно-сметной документации на три новых станции в западном направлении до рынка "Барлык".





Кроме того, для улучшения транспортной доступности для жителей пригородных зон в сентябре 2023 года будут организованы 10 новых маршрутов с охватом 25 населенных пунктов и 60 тысяч жителей области.





telegram/акимат Алматы





Три новых транспортно-пересадочных узла сократят трафик из области до 120 тысяч машин.





Досаев добавил, что в 2024 году для жителей области запустят дополнительно еще 20 пригородных маршрутов. Развитие сети общественного транспорта позволит снизить нагрузку на дорожную инфраструктуру.





Напомним, в ходе встречи с общественностью Алматы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости развития гармоничного дорожно-транспортного комплекса в мегаполисе.





По словам президента, ежедневно на дорогах Алматы насчитывается более 700 тысяч автомашин, включая транзитный грузовой транспорт. И этот поток с каждым годом только увеличивается.





Токаев заявил, что городу нужно отказаться от устаревших и неэкологичных видов транспорта.





На улицах Алматы после 2025 года не должно остаться дизельных автобусов - вместо них будут ездить составы на газе и электротяге. Позитивно скажется на городе и перевод большей части транзитных грузоперевозок на Большую Алматинскую кольцевую автомобильную дорогу. Для этого требуется строительство 6 радиальных и 4 внутренних магистральных улиц. Правительству совместно с акиматом следует проработать вопросы финансирования этих проектов", - заявил президент.



