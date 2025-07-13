Заместитель премьер-министра поручил усилить санитарное оснащение пляжа на Алаколе

Фото: primeminister.kz

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Конаев. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев начал рабочие выезды в регионы для оценки состояния приоритетных туристических направлений. Первым объектом стало побережье Капшагайского водохранилища в Конаеве, - Заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев начал рабочие выезды в регионы для оценки состояния приоритетных туристических направлений. Первым объектом стало побережье Капшагайского водохранилища в Конаеве, сообщает пресс-служба премьер-министра.





Ермек Кошербаев ознакомился с состоянием объектов размещения, пляжной и дорожной инфраструктуры, санитарным содержанием территории, обеспечением общественного порядка и готовностью экстренных служб. Вице-премьер поручил акимату региона завершить дорожные работы к северному пляжу до осени текущего года.





Представителям бизнеса и жителям региона рассказали об основных проблемах туристических зон. Особое внимание уделено инфраструктурным ограничениям.





В числе приоритетов - обеспечение безопасности и готовность к чрезвычайным ситуациям. Заместитель премьер-министра поручил МЧС привести в соответствие все спасательные будки на пляжах и усилить профилактическую работу. Также в рамках рабочей поездки были обсуждены вопросы готовности инженерных систем и санитарно-эпидемиологических служб к массовому притоку отдыхающих, особенно при проведении мероприятий с участием до 15 тыс. человек.





Также был представлен пилотный проект по зонированию туристических территорий. По информации представителей Минсельхоза, такая система предполагает деление побережья на функциональные зоны - рекреационные, природоохранные, инфраструктурные и иные участки. Это позволит более эффективно управлять развитием территории, сохранить экологический баланс и обеспечить комфорт как для отдыхающих, так и для инвесторов.





Кроме того, была поднята тема ценообразования. Несмотря на развитие условий, стоимость услуг в ряде объектов остается высокой. Дано поручение провести анализ причин завышенных цен, особенно на коммунальных пляжах, где услуги должны быть максимально доступными для населения.





Рассмотрены и экологические вопросы. В отличие от стабильного уровня воды в озере Балхаш уровень Алаколя подвержен колебаниям, что вызывает подвижность береговой линии и смещение инфраструктуры. Ермек Кошербаев подчеркнул необходимость научного и инженерного сопровождения при строительстве новых объектов и учета природных факторов.





Коммунальные пляжи должны задавать стандарт - как по чистоте, так и по качеству сервиса. Стихийной торговле, работе "в тени" здесь не место. Должны быть чеки, терминалы, налоговая регистрация. Людей нужно приучать к порядку и закону с детства. Со стороны власти важно не просто устранить текущие проблемы, а системно навести порядок и создать условия, соответствующие ожиданиям граждан. Туризм - это лицо страны. При строительстве в таких природных зонах, как Алаколь, Капшагай, Балхаш необходимо учитывать подвижность береговой линии, закладывать охранные зоны, вести разъяснительную работу с населением. За все это несут ответственность местные исполнительные органы", - отметил вице-премьер.