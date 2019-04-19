Заместителем акима ВКО назначен Бакытжан Байахметов

Усть-Каменогорск. 18 апреля. Kazakhstan Today - Заместителем акима Восточно-Казахстанской области назначен Бакытжан Байахметов, передает Kazakhstan Today.

Сегодня на заседании Восточно-Казахстанского областного акимата глава региона Данила Ахметов представил своего нового заместителя. На эту должность назначен Бакытжан Какенкаджиевич Байахметов, ранее работавший акимом Аягозского района", - сообщили в пресс-службе акима региона.

Байахметов родился в 1970 году в городе Алма-Ате. Окончил Казахский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт по специальности "электрификация сельского хозяйства, инженер-электрик", затем Центрально-Азиатский университет по специальности "финансы".

Трудовую деятельность начал в 1992 году инженером. После работал руководителем группы сбыта СФ ЗАО "ВК РЭК", затем был начальником Аягузских релейных электрических сетей СФ ЗАО "ВК РЭК". С 2005 по 2008 год - заместитель акима Аягозского района. После работал главным экспертом в различных управлениях. В 2009-2010 годы был начальником отдела строительства города Усть-Каменогорска. Затем в течение трех лет был главой города Аягоза Аягозского района.

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