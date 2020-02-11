Установлен провокатор беспорядков в Кордайском районе

Нур-Султан. 10 февраля. Kazakhstan Today - Заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди рассказал о причинах конфликта, который перерос в массовые беспорядки в Кордайском районе, передает Kazakhstan Today.

5 февраля имел место дорожный конфликт. Трое на автомобиле ехали по дороге прямо, еще трое на большегрузной машине в этот момент выехали из дома на дорогу. Конфликт: кто кому не уступил дорогу. В результате, как обычно бывает, от слов дело перешло к рукоприкладству", - сообщил Калайчиди журналистам.

Он отметил, что 7 февраля началась рассылка в соцсетях, которая спровоцировала часть людей на участие в конфликте.

Официально жесткая рассылка в соцсетях пошла только 7-го числа. Если бы она была 6-го, то мобилизация началась бы 6-го числа. Мы приняли те меры, которые предусмотрены законом. То есть участников конфликта задержали, дело уголовное возбудили, кого нужно было задержать, задержали. И когда ситуация обострилась, стали прибывать сотрудники из ближайших районов. Почему долго? Но тут понятно. Смотрите, от областного центра Масанчи находится в порядка 370 километрах. Самолетом не прилетишь, а автотранспортом доехать - нужно время", - рассказал Калайчиди.

Замглавы МВД сообщил, что им удалось установить личность провокатора, совершавшего рассылки.

Я хочу сказать, что мы установили этого провокатора, который рассылал. Самое страшное, что он их сопровождал не очень хорошими комментариями. Вот это и послужило тому, что молодежь пошла… Мы и в других регионах страны нашли провокаторов, которые занимались рассылкой", - сказал он.

По словам Калайчиди, полиция устанавливает личности причастных к провокационной рассылке.

Полицейские опрашивают каждого участника конфликта, чтобы узнать, каковы были их мотивы.

Мы не можем взять за основу показания какого-то одного человека. Все-таки несколько сел было охвачено конфликтом. Нам необходимо опросить всех участников и очевидцев этого конфликта, сформировать базу фактов, дать ей оценку, проанализировать. И после этого установить роль и участие каждого человека в этом конфликте. После сможем по каждому молодому человеку сказать, почему он оказался там", - проинформировал Калайчиди.

Он также сообщил, что полиция выявила личности провокаторов, призывавших к насилию на барахолке.

Эти лица установлены. Мы будем разбираться со всеми. В зависимости от содержания этих призывов, есть состав административных правонарушений, есть состав уголовных", – добавил Калайчиди.

Вы должны понимать. Потому что, в том числе, были призывы к насилию на барахолке. Соответственно, были усилены меры предосторожности", - сказал Абаев.

По информации замглавы МВД в ходе массовых беспорядков погибли 10 человек , 43 человека были госпитализированы. На данный момент остаются 39 госпитализированных. В числе получивших ранения 5 сотрудников полиции. Трое из них получили огнестрельные ранения.

Полицейские оружие не применяли", - подчеркнул Калайчиди.

В результате пожаров пострадали 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль. Досудебное производство ведется по двум статьям УК РК: статья 272 (Организация и участие в массовых беспорядках) и 99 статья (Умышленное убийство).

На сегодняшний день изъято 2 охотничьих оружия, 2 пистолета, 54 бутылей с зажигательной смесью. Для расследования происшествия создана следственно-оперативная группа. Над установлением причин конфликта и привлечением виновных к предусмотренной законом ответственности также работает созданная по поручению главы государства правительственная комиссия под руководством заместителя премьер-министра РК Бердибека Сапарбаева.





Важная задача – не допустить распространение искаженной и непроверенной информации. Это наша общая с вами задача и надеюсь мы ее выполним", - добавил Калайчиди.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства