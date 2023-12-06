Запрет на вывоз бензина и дизтоплива продлят еще на полгода в Казахстане

Проект стартует в 2024 году

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Вена. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе 91-й сессии генеральной ассамблеи Интерпола казахстанская делегация заявила о готовности участвовать в проекте "Серебряный бюллетень" и "Серебряное уведомление", - В ходе 91-й сессии генеральной ассамблеи Интерпола казахстанская делегация заявила о готовности участвовать в проекте "Серебряный бюллетень" и "Серебряное уведомление", сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.





Презентован пилотный проект по внедрению нового инструмента по поиску и возврату активов - "Серебряный бюллетень" и "Серебряное уведомление". Проект стартует в 2024 году. Ожидается, что данный инструмент представит странам-участницам возможность по обнаружению, верификации, аресту, конфискации преступных активов. Казахстанская делегация заявила о готовности участвовать в данном проекте", - проинформировали в пресс-службе.





На полях генассамблеи представителями комитета по возврату активов проведены встречи с ответственными офицерами центра Интерпола по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией.





Также был выработан совместный алгоритм обмена информацией по отслеживанию преступных активов за рубежом, верификации их бенефициарных владельцев и выработке механизмов по их возврату.





Кроме того, проведены двусторонние встречи с представителями Интерпола Австрии, Молдовы, Латвии, Турции и других стран.





Достигнуты договоренности о сотрудничестве по противодействию легализации преступных активов, коррупции, уклонению от уплаты налогов и другим финансовым правонарушениям в контексте выполнения задачи по возврату незаконно приобретенных активов", - добавили в Генпрокуратуре.



