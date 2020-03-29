Зарегистрирован первый региональный фонд Birgemiz-Mangystau

Актау. 28 марта. Kazakhstan Today - Республиканский общественный фонд "BIRGEMIZ", созданный по инициативе Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева в рамках поддержки нуждающихся социально уязвимых слоев населения в условиях борьбы с коронавирусом, сообщает о первом зарегистрированном региональном фонде в Мангистауской области "Birgemiz-Mangystau", передает Kazakhstan Today.

По словам председателя республиканского фонда "BIRGEMIZ" Руслана Сакеева, с целью обеспечения открытости и прозрачности распределения спонсорских средств регионам запретили аккумулировать собранные пожертвования в уже существующих фондах, а рекомендовали зарегистрировать новые. Для обеспечения контроля в каждом регионе будут созданы ревизионная комиссия и попечительский совет, в том числе с привлечением активистов и общественников.

На ежедневной основе в столицу будет предоставляться информация от каждого регионального фонда о полученных и реализованных средствах, о количестве адресатов, кому доставили помощь, о составах продовольственных и санитарно-гигиенических корзинах, все финансовые подтверждающие документы и др. Далее еженедельно мы будем публиковать отчет в разрезе каждого региона на официальном сайте и в соцсетях", - сообщил Руслан Сакеев.

В целом на сегодняшний день на счет фонда поступило уже 9 млрд 500 млн тенге. В данный момент продолжается работа по уточнению категорий и списков граждан, нуждающихся в помощи.

Еще раз хочу напомнить, что все пожертвования люди вносят исключительно на добровольной основе. Отчисления от бюджетных организаций, а также из фонда заработной платы граждан к нам не поступали, такие средства мы принимать не будем. Все выплаты, транзакции, расчеты фонда будут осуществляться только в безналичной форме", - сказал он.

Стоит отметить, что в рамках объявленной главой государства Касым-Жомартом Токаевым общереспубликанской акции "Біз біргеміз!" по линии партийных проектов "Кедергісіз келешек", "Бакытты отбасы" и "Ардагерлерді ардактайык" оказание социальной помощи различным группам населения было начато еще до создания данного фонда.

Так, по поручению Елбасы партией "Nur Otan" было выделено 150 млн тенге для оказания адресной помощи одиноким пожилым людям, инвалидам и малообеспеченным многодетным семьям в городах Нур-Султан и Алматы, где объявлен карантин. Еще 200 млн тенге на противодействие распространению коронавирусной инфекции было направлено из Фонда Первого Президента.

Благодаря этим средствам активисты партии и волонтеры "Jas Otan" на бесконтактной основе ежедневно обеспечивают социально уязвимые категории населения антисептическими и гигиеническими средствами, продуктами первой необходимости и др.

Именно этот опыт "Nur Otan" и "Jas Otan" мы будем использовать в работе нашего и региональных фондов по поддержке наиболее нуждающегося населения во время коронавируса", - подчеркнул Руслан Сакеев.

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