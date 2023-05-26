Заседание Совета министров обороны ОДКБ прошло в Минске

Главы оборонных ведомств обсудили вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности, вопросы совершенствования системы кризисного реагирования в формате организации

Фото: odkb-csto.org

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Минск. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Минске под председательством министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина состоялось заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности. В нем приняли участие руководители оборонных ведомств государств - членов ОДКБ, генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, - В Минске под председательством министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина состоялось заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности. В нем приняли участие руководители оборонных ведомств государств - членов ОДКБ, генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, сообщается на сайте ОДКБ.





Главы оборонных ведомств обсудили вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности, вопросы совершенствования системы кризисного реагирования в формате организации.





В ходе пленарного заседания Советом министров обороны ОДКБ рассмотрены и утверждены План совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности на 2024 год, к наиболее значимым мероприятиям которого относятся совместные командно-штабные и специальные учения с войсками (коллективными силами) ОДКБ", - говорится в информации.





Утвержден перечень мероприятий совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на период до 2030 года, который является основой для ежегодного планирования мероприятий совместной подготовки в рамках ОДКБ.





Совет министров обороны также принял решение о внесении ряда изменений в План совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год.





Главы оборонных ведомств утвердили Положение о запасах материальных средств для обеспечения формирований войск (Коллективных сил) ОДКБ и методические документы межгосударственной системы каталогизации предметов снабжения вооруженных сил государств - членов Организации. Также Совет министров обороны решил представить Совету коллективной безопасности документы об учреждении медали "Вместе к миру" для награждения лиц, внесших вклад в миротворческую деятельность ОДКБ", - сообщается на сайте.





В тот же день в Минске на площади Победы состоялась торжественная церемония, в ходе которой главы делегаций, участвующих в заседании Совета министров обороны ОДКБ, почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, и возложили цветы к вечному огню у монумента Победы.



