Застройщик в Шымкенте незаконно привлекал деньги дольщиков и поплатился штрафом

Шымкент. 7 августа. Kazakhstan Today - Застройщик незаконно привлекал средства дольщиков в Шымкенте и поплатился штрафом передает Kazakhstan Today.

Прокуратурой Каратауского района по результатам проведенного мониторинга выявлен факт незаконного привлечения денег граждан застройщиком ТОО "Feb Group" путем заключения предварительного договора купли-продажи квартир из незавершенного жилого комплекса "Кокжайлау". В этой связи, по требованию прокуратуры Каратауского района, управлением государственного архитектурно-строительного контроля составлен протокол об административном правонарушении в отношении застройщика по части 1 статьи 320 Кодекса и постановлением специализированного административного суда города наложен административный штраф в размере 721 500 тенге", - сообщила прокуратура Каратауского района Шымкента.

В ведомстве пояснили, что, согласно закону РК "О долевом участии в жилищном строительстве", застройщики имеют права на привлечение денег только в двух случаях: при наличии заключенного договора с АО "Фонд гарантирования жилищного строительства" о предоставлении гарантии или при наличии разрешения местного исполнительного органа о привлечении денег дольщиков.

В связи с этим горожанам напомнили, что до заключения договора с застройщиком необходимо убедиться в наличии у него разрешения акимата о привлечении денег дольщиков или заключенного договора с АО "Фонд гарантирования жилищного строительства" о предоставлении гарантии.

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