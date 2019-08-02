Нур-Султан. 1 августа. Kazakhstan Today - В Нур-Султане дольщикам продали места в паркинге как квартиры, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в городском акимате , глава города Алтай Кульгинов во время утреннего объезда посетил проблемный объект "Коргалжинский квартал". Общее количество дольщиков в данном доме составляет 292 человека, что превышает количество квартир по проекту ЖК. Бывший застройщик продал и переоборудовал верхний технический этаж и подвальные помещения под квартиры.

"Строительные работы на территории не идут. У нас на нулевом (цокольном) этаже паркинг, но эти места продали как квартиры. 13 человек уже купили там квартиры. Благоустройства нет, инженерных сетей тоже. Котельная стоит закрытая, мы даже не знаем, работает она или нет", - сказали дольщики жилого комплекса.

Как отмечают дольщики, они наняли охрану, так как боятся, что дом могут разобрать на стройматериалы. Таким образом, жилой комплекс был признан проблемным в 2017 году, для обеспечения возвратности вкладываемых средств предусмотрено выделение дополнительного земельного участка.

Государство помогает, чтобы дольщикам достроили дома и вы смогли заехать в свои квартиры. Проектно-сметную документацию мы скорректируем, проведём госэкспертизу. Необходимо также получить проект инженерных сетей, после приступить к проработке вопросов благоустройства. Работа будет вестись", - отметил аким города Алтай Кульгинов.

По данным столичного акимата, на данный момент в городе имеется 51 незавершённый объект.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства