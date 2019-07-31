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Заведующим отделом внутренней политики администрации президента РК назначен Гани Ныгыметов

30.07.2019, 10:32 10180
Нур-Султан. 30 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана назначил заведующего отделом внутренней политики администрации президента РК, передает Kazakhstan Today.
 

Распоряжением главы государства Ныгыметов Гани Сактаганович назначен заведующим отделом внутренней политики администрации президента Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба Акорды.

 
До этого назначения Ныгыметов занимал должность заместителя заведующего отделом внутренней политики АП РК.
 

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