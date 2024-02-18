17.02.2024, 11:46 56126
Земли на 170 млн тенге вернули государству в области Жетісу
Земли не осваивались и на протяжении длительного времени не использовались по назначению
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Талдыкорган. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В области Жетісу возвращены государству более 58 тыс. га земель стоимостью свыше 170 млн тенге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Более 43 тыс. га сельхозземель стоимостью 90 млн тенге возращены в Алакольском районе. Еще 15 тыс. га пастбищ стоимостью свыше 84 млн тенге - в Каратальском районе", - уточнили в ведомстве.
Там подчеркнули, что земли не осваивались и на протяжении длительного времени не использовались по назначению.
По акту надзора прокуратуры земли возращены государству. В дальнейшем земельные участки будут переданы ожидающим лицам для эффективного использования", - добавили в прокуратуре.
Ранее в ЗКО государству вернули 22 земельных участка общей площадью более 12 тыс. га.
Также в Алматы в госсобственность вернули земельные участки стоимостью 700 млн тенге.
В начале февраля прокуратура Мангистауской области сообщала о возврате земель вдоль побережья Каспийского моря стоимостью 1,1 млрд тенге. Также выявлен 61 факт самозахвата земельных участков в границах города Актау.
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18.02.2024, 14:14 11331
Аэропорт в Костанае снова выставят на торги
Фото: Depositphotos
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Костанай. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году в Костанайской области готовится к приватизации международный аэропорт Костаная имени А.Байтурсынова. Его уже выставляли на аукцион дважды, но торги были признаны несостоявшимися, сообщает Alau.kz.
Аэропорт передали с республиканского баланса на баланс областного акимата. Затем здесь начался ремонт и самого здания, и взлетно-посадочной полосы. Сейчас, по данным управления финансов, решается, каким именно образом акимат будет приватизировать объект.
Можно передать в доверительное управление с правом выкупа, можно выставить на торги несколькими способами, либо на тендер, либо на аукцион. То есть из этих трех способов комиссия будет государственная заседать на местном уровне из госорганов, и будет принято решение компетентными органами о способе", - рассказала руководитель управления финансов акимата Костанайской области Алма Жусупова.
Уже точно известно, что акимат готов продать только 49 процентов акций. Основной их пакет останется в руках государства, так как аэропорт считается стратегическим объектом. Сейчас, по официальным данным, уже идет оценка предприятия, которая будет готова к апрелю. В 2017 году аэропорт был оценен в 862 млн тенге.
Напомним, министр транспорта республики Марат Карабаев на проходящем в Брюсселе транспортном инвестиционном форуме "ЕС - Центральная Азия" заявил, что казахстанские власти готовы передать более 20 аэропортов страны под управление европейских инвесторов.
17.02.2024, 13:04 54136
Срыв поставок мазута и хищения: на Атырауском НПЗ проведут проверку
АНПЗ продолжает работу в штатном режиме, производственный процесс в целом не нарушен
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Атырау. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Специальная комиссия в ближайшее время проведет детальную проверку на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе в связи последними публикациями в соцсетях, сообщает пресс-служба АО "НК "КазМунайГаз".
По фактам касательно ситуации на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, изложенным в последних публикациях в соцсетях, вся информация принята к изучению", - добавили в компании.
Там подчеркнули, что АНПЗ продолжает работу в штатном режиме, производственный процесс в целом не нарушен.
Ранее в Telegram-паблике нефтегазового совета Казахстана PetroCouncil.kz появилось обращение заместителя генерального директора АНПЗ Адилета Шошанбасова на имя президента, в котором он подробно рассказал о причинах недавней аварии на АНПЗ, возможных хищениях, многочисленных нарушениях производственного процесса на предприятии, а также о том, что все попытки обсудить проблемы с директором завода Галымжаном Жусанбаевым заканчиваются перепалкой, нецензурной бранью и угрозами с его стороны.
Затем изданию был предоставлен еще один документ - справка о срыве поставки мазута в количестве 15 тыс. тонн, который произошел из-за "отсутствия оперативности со стороны ответственного подразделения" и нерабочего состояния трубной линии.
Генеральный директор АНПЗ в свою очередь записал видеообращение к работникам завода, в котором заявил, что на ряд сотрудников заведены уголовные дела.
После серии публикаций паблик подвергся атаке более 100 комментаторов.
Тексты содержали бездоказательные обвинения и оскорбления личного характера (в том числе бот-атаки)", - сообщает PetroCouncil.kz.
Нефтегазовый совет подчеркнул, что "представляет интересы профессионального сообщества нефтегазовой отрасли, проводит независимую информационную политику, а также создает площадку для обмена профессиональной экспертизой и личными мнениями, исключающими оскорбления и неконструктивные обвинения".
Ранее сообщалось о хищении миллиарда тенге при модернизации Экибастузской ГРЭС-2. Выявлены факты растраты средств, предназначенных на расширение и реконструкцию тепловой электростанции с установкой 3-го энергоблока.
16.02.2024, 19:11 85891
Салтанат Томпиева назначена на должность председателя КГА
Фото: КГА
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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра транспорта РК Салтанат Томпиева назначена на должность председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта, сообщает пресс-служба КГА.
Салтанат Томпиева родилась в 1977 году в Караганде. Трудовую деятельность начала в 1998 году ведущим специалистом сектора авиационной безопасности Министерства транспорта и коммуникаций РК. В разные годы занимала должности главного специалиста отдела международных отношений КГА МТК РК; главного эксперта, начальника, руководителя управления КГА МТК РК.
С 2022 года по настоящее время была заместителем генерального директора АО "Авиационная администрация Казахстана".
16.02.2024, 15:21 90366
Казахстан подписал в ООН меморандум по миротворческой миссии на Голанских высотах
Раньше миротворческий контингент РК проходил службу в составе подразделений других стран, теперь это самостоятельная миссия
Фото: Минобороны РК
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Нью-Йорк. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Военная делегация Минобороны Казахстана во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-лейтенантом Султаном Камалетдиновым побывала в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
Как рассказали в пресс-службе Минобороны РК, члены казахстанской делегации встретились с заместителем Генерального секретаря ООН по оперативной поддержке Атулом Харе. Стороны обсудили вопросы развития миротворчества, а также подписали меморандум о взаимопонимании между правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций для развертывания миротворческого контингента в миссии "Силы ООН по наблюдению за разъединением" на Голанских высотах.
Для Вооруженных сил Казахстана - это исторический шаг. Если раньше наш миротворческий контингент проходил службу в составе подразделений других стран, то теперь это самостоятельная миссия. Участие в миротворческих миссиях - важный компонент обучения, способствующий повышению боевой выучки военнослужащих", - отметил Султан Камалетдинов.
Кроме того, состоялись рабочие встречи с представителями структурных подразделений секретариата ООН по обсуждению вопросов дальнейшего расширения и укрепления миротворческого потенциала Вооруженных сил Республики Казахстан.
15.02.2024, 17:02 132836
Незаконное строительство близ аэропортов: как Минтранспорта будет решать проблему
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта Республики Казахстан Марат Карабаев рассказал, какие меры должны предпринять ответственные органы для решения проблемы незаконной застройки близ аэропортов, передает корреспондент агентства.
В прошлом году принята законодательная поправка, которая предусматривает: прежде чем исполнительный орган даст любого рода согласование, он его обязательно отправляет авиационной администрации. Авиационная администрация смотрит исходя из своих технических параметров, разрешить или нет", - сообщил министр транспорта.
Он подчеркнул, что принятая норма значительно сократила выдачу разрешений на строительство.
Также министр заявил, что от предпринимателей поступают жалобы на ухудшение условий для бизнеса, поскольку это занимает определенное время.
Все-таки местные исполнительные органы считают, что допустили (ошибку. - Прим. ред.) путем согласования строительства тех или иных объектов близ зоны аэропорта. Допустили, это их вина", - заявил глава Минтранспорта, комментируя факты неразрешенной застройки территорий вокруг казахстанских аэропортов.
По словам Марата Карабаева, для обсуждения данного вопроса министерства провели встречу с акиматами, после которой стало понятно, что вопрос переселения людей с этих территорий все-таки есть и стоимость этого вопроса нужно определять.
Ну, это колоссальные расходы - просто брать и всех людей переселять. Это расходы. Поэтому мы говорим, наша авиационная администрация вместе с госэкспертизой и Казаэронавигацией каждую область объезжает и определяет участки территорий близ аэропортов, которые, думаем, вообще передать в собственность управлений транспорта, чтобы объявить эти территории землями под нужды транспорта", - добавил глава Минтранспорта.
По его словам, аэропорты не согласовывали разрешения на строительство на этих территориях, поэтому финансированием появившихся задач заниматься не будут.
Напомним, проблему неразрешенных объектов на территории аэропортов подняла партия Amanat. По словам депутатов, на приаэродромной территории всех аэропортов Казахстана имеются несогласованные объекты, жилые дома, хозяйственные постройки, свалки и даже скотобойни. Это представляет прямую угрозу жизни и здоровью пассажиров.
В декабре 2019 года в аэропорту Алматы произошла катастрофа, унесшая жизни 12 человек. Самолет авиакомпании Bek Air выехал за пределы ВПП, пробил ограждение аэропорта и столкнулся с двухэтажным частным домом, находившимся на расстоянии 9-10 метров от ограждения. На его борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы 12 человек погибли.
За махинации с земельными участками близ аэропорта Алматы были осуждены чиновники Талгарского района.
15.02.2024, 13:47 141691
Плотину на озере Есик вернули в коммунальную собственность
Плотину на озере передали в 2019 году в доверительное управление на 49 лет ТОО "КазЭлектроЭнергия", однако компания не выполнила договорные обязательства
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Алматы. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Плотину на озере Есик забрали через суд у ТОО "КазЭлектроЭнергия" и вернули в коммунальную собственность Алматинской области, сообщила заместитель руководителя регионального управления финансов Анар Акчулакова.
Плотину на озере передали в доверительное управление без права последующего выкупа ТОО "КазЭлектроЭнергия" 8 апреля 2019 года на 49 лет за 1 млрд 520 млн тенге. К плотине прилагался земельный участок площадью 141,643 га.
В 2023 году управлением финансов Алматинской области в ходе проведения контроля выполнения обязательств было выявлено ненадлежащее исполнение договорных обязательств ТОО "КазЭлектроЭнергия". После создания межведомственной комиссии и проведения заседания было принято решение вернуть объект в коммунальную собственность Алматинской области", - рассказала Акчулакова.
Управление финансов подало иск в суд на расторжение договора и возврат объекта. Решением суда договор был расторгнут и объект возвращен государству.
Ранее в Алматы вернули в госсобственность земельные участки стоимостью 700 млн тенге.
15.02.2024, 12:27 146776
Телеканал Al Jazeera стал партнером ТРК президента
Совместные проекты ТРК с катарскими коллегами сфокусированы на образовательной и информационной сферах
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Телерадиокомплекс президента сегодня в Катаре подписал меморандумы о сотрудничестве с лидерами катарской медийной отрасли, в том числе с телеканалом Al Jazeera, сообщает Акорда.
Партнером ТРК президента также стало катарское информационное агентство Qatar News Agency.
Сотрудничество с международным телеканалом Al Jazeera - признанным лидером среди арабских медиа и одним из авторитетных мировых СМИ, и Qatar News Agency будет способствовать обмену профессиональным опытом и росту объема информации о Казахстане в мировом информационном пространстве. Совместные проекты ТРК с катарскими коллегами сфокусированы на образовательной и информационной сферах, что позволит читателям и телезрителям больше узнать о наших странах, а также обеспечить подготовку журналистов в соответствии с тенденциями и трендами медийной отрасли Казахстана", - говорится в сообщении.
По словам директора ТРК президента Раушан Кажибаевой, стороны планируют ряд совместных проектов, в том числе проект "Неделя с Al Jazeera", в рамках которой состоится недельный тренинг для более чем 100 студентов международной школы журналистики Maqsut Narikbayev University в Астане.
Напомним, вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. В ходе встречи был подписан ряд важных документов. Сегодня правительства стран также подписали соглашение о том, что граждане Казахстана смогут легально работать в Катаре.
15.02.2024, 12:10 136926
В Казахстане появятся общественные пастбища
Исключаются нормы по предоставлению земельных участков на праве временного безвозмездного землепользования для выпаса скота
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената одобрили закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования пастбищ".
В закон о пастбищах вносится понятие "общественные пастбища", направленное на усиление статуса земель вокруг населенного пункта, предназначенных для выпаса скота сельского населения", - говорится в заключении к законопроекту.
Кроме того, предлагается ужесточить критерий неиспользования пастбищ путем увеличения количества сельскохозяйственных животных, необходимых для выпаса, с 20 до 50% от нормы нагрузки.
Исключаются нормы по предоставлению земельных участков на праве временного безвозмездного землепользования гражданам и юридическим лицам Республики Казахстан для отгонного животноводства и выпаса скота населения", - сообщается в документе.
Также вводится запрет на перевод пастбищ, предназначенных для удовлетворения нужд населения, в другие виды сельскохозяйственных угодий.
Напомним, в декабре прошлого года мажилис принял инициированный парламентариями закон о внесении изменений и дополнений по вопросам использования пастбищ.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?