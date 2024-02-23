Жаркешов доложил Токаеву о введении в эксплуатацию нового газового месторождения

Фото: Акорда

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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя правления АО "НК "QazaqGaz" Санжара Жаркешова по итогам работы национальной компании за 2023 год, а также ознакомился с планами на предстоящий период, сообщает пресс-служба - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя правления АО "НК "QazaqGaz" Санжара Жаркешова по итогам работы национальной компании за 2023 год, а также ознакомился с планами на предстоящий период, сообщает пресс-служба Акорды





Президенту было доложено о ходе реализации масштабных инфраструктурных проектов, новых направлениях переработки кашаганского газа, а также о привлечении инвестиций в газовую отрасль в размере 12 млрд долларов.





Как сообщил Санжар Жаркешов, группой компаний QazaqGaz построены и введены в эксплуатацию крупные газопроводы на сумму свыше 400 млрд тенге, которые имеют социальное и экономическое значение для развития регионов.





Глава государства был проинформирован о работе по газификации страны: в 11 регионах страны к системе газоснабжения было подключено 112 населенных пунктов, что увеличило доступ к газу для 213 тысяч человек. Также за 2023 год компания субсидировала цены на газ для внутреннего рынка на 175 млрд тенге. Вместе с тем АО "НК "QazaqGaz" в полном объеме исполняет свои обязательства по экспорту и транзиту природного газа.





Кроме того, президенту была представлена информации о введении в эксплуатацию нового газового месторождения Анабай, а также о работах по развитию ресурсной базы газа. Благодаря принятым мерам объем поставок газа на внутренний рынок Казахстана увеличился на 19%.





По итогам встречи президент дал ряд поручений, направленных на комплексное развитие газовой отрасли.