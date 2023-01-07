Жарылганов назначен заведующим государственно-правовым отделом администрации президента РК

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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - 6 января в Бишкеке министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по реализации проекта "Строительство Камбаратинской ГЭС-1", сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.





В рамках подписанной дорожной карты стороны договорились об основных условиях реализации проекта и обозначили предстоящие шаги для своевременного ввода в эксплуатацию электростанции.





Участие Казахстана в проекте осуществляется в рамках договоренностей, достигнутых в ходе официального визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан в мае 2022 года.





Камбаратинская ГЭС-1 должна стать крупнейшей электростанцией в Кыргызстане. Она позволит обеспечить электрической энергией страны Центральной Азии и стабилизирует водообеспечение региона.