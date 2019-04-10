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Жаслан Мадиев сменил Серика Жумангарина на посту вице-министра нацэкономики РК

09.04.2019, 20:24 4915
Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - Жаслан Мадиев сменил Серика Жумангарина на посту вице-министра национальной экономики РК, передает Kazakhstan Today.
 
Постановлением правительства РК Мадиев Жаслан Хасенович назначен на должность вице-министра национальной экономики Республики Казахстан. Ранее занимавший данный пост Жумангарин освобожден от должности в связи с поданным заявлением, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.
 
Мадиев родился в 1983 году. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Колумбийский университет, Школу международных отношений и госуправления в Нью-Йорке, Массачусетский технологический институт, бизнес-школу Слоуна. 
 
Работал на разных должностях в АО "Альянс Банк", Национальном Банке РК, АО "Банк развития Казахстана", АО "ФНБ "Самрук-Казына", АО "Фонд устойчивого развития "Казына". В разные годы работал в АО "Национальная инвестиционная корпорация", советником премьер-министра РК. 
 
С 2017 года занимал должность вице-президента по финансам АО "НК "Казакстан темір жолы".
 

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