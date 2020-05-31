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Жителей Алматы призывают соблюдать карантинные мероприятия

30.05.2020, 20:00 5428
Жителей Алматы призывают соблюдать карантинные мероприятия

Алматы. 30 мая. Kazakhstan Today - Жителей Алматы призывают соблюдать карантинные мероприятия, передает Kazakhstan Today.

"Карантин в городе сохраняется, и я призываю жителей соблюдать все карантинные мероприятия, социальную дистанцию и масочный режим", - сказал руководитель управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев.

За прошедшие сутки в Алматы выявлено 37 новых случаев COVID-19. В итоге по статистике в Алматы с начала пандемии зарегистрировано 2499 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Из новых случаев - это четверо из местных, сдавших анализы на коронавирус с профилактической целью, четыре случая выявили в рамках госпитализации в стационары города, остальные - контактные лица, находившиеся на карантине.

По словам Т. Абилдаева, все пациенты, поступающие на госпитализацию в стационары до результатов анализа в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, находятся в отделениях в режиме фильтра. Тех пациентов, кто поступает экстренно и кому требуется срочное оперативное вмешательство, медработники оперируют в СИЗах, после чего они также до результатов анализов находятся отдельно. В случае подтверждения диагноза в отделении проводится дезобработка.

В настоящий момент в инфекционных стационарах города на лечении от коронавирусной инфекции находятся 1038 инфицированных, из них 56 детей.

"У четверых состояние крайне тяжелое в связи с наличием сопутствующих заболеваний, у 22 тяжелое, 304 пациента находятся в состоянии средней степени тяжести, у остальных состояние удовлетворительное. Можно сказать, что у большей половины заболевших болезнь протекает бессимптомно", - рассказал руководитель управления общественного здоровья города.

По его словам, в провизорных госпиталях находятся 177 человек, на карантинной изоляции 139 человек и на домашнем карантине 14 339 граждан.

За вчерашний день в Алматы выписаны 76 человек с выздоровлением от коронавирусной инфекции. Сегодня на выписку планируется еще более 30 человек.

Итого в Алматы выписан с начала пандемии 1451 гражданин, что составляет 59% от общего числа зарегистрированных инфицированных в мегаполисе.

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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

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