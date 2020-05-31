Алматы. 30 мая. Kazakhstan Today - Жителей Алматы призывают соблюдать карантинные мероприятия, передает Kazakhstan Today.



"Карантин в городе сохраняется, и я призываю жителей соблюдать все карантинные мероприятия, социальную дистанцию и масочный режим", - сказал руководитель управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев.



За прошедшие сутки в Алматы выявлено 37 новых случаев COVID-19. В итоге по статистике в Алматы с начала пандемии зарегистрировано 2499 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.



Из новых случаев - это четверо из местных, сдавших анализы на коронавирус с профилактической целью, четыре случая выявили в рамках госпитализации в стационары города, остальные - контактные лица, находившиеся на карантине.



По словам Т. Абилдаева, все пациенты, поступающие на госпитализацию в стационары до результатов анализа в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, находятся в отделениях в режиме фильтра. Тех пациентов, кто поступает экстренно и кому требуется срочное оперативное вмешательство, медработники оперируют в СИЗах, после чего они также до результатов анализов находятся отдельно. В случае подтверждения диагноза в отделении проводится дезобработка.



В настоящий момент в инфекционных стационарах города на лечении от коронавирусной инфекции находятся 1038 инфицированных, из них 56 детей.



"У четверых состояние крайне тяжелое в связи с наличием сопутствующих заболеваний, у 22 тяжелое, 304 пациента находятся в состоянии средней степени тяжести, у остальных состояние удовлетворительное. Можно сказать, что у большей половины заболевших болезнь протекает бессимптомно", - рассказал руководитель управления общественного здоровья города.



По его словам, в провизорных госпиталях находятся 177 человек, на карантинной изоляции 139 человек и на домашнем карантине 14 339 граждан.



За вчерашний день в Алматы выписаны 76 человек с выздоровлением от коронавирусной инфекции. Сегодня на выписку планируется еще более 30 человек.



Итого в Алматы выписан с начала пандемии 1451 гражданин, что составляет 59% от общего числа зарегистрированных инфицированных в мегаполисе.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства