Жители 8 микрорайонов Алматы в текущем году будут подключены к новым сетям водопровода

Фото: акимат Алматы

АЛМАТЫ. 13 АВГУСТА - В целях решения вопросов водообеспечения и водоотведения присоединенных поселков акимом города Бакытжаном Сагинтаевым принят и реализуется Комплексный план развития "Новый Алматы", включающий развитие инженерной инфраструктуры новых микрорайонов города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В 2020 году завершено строительство 160 километров сетей водопровода и 140 километров канализационных сетей. На данный момент продолжаются строительно-монтажные работы водопроводных сетей протяженностью 170 километров и 140 километров канализационных сетей (Алгабас, Акжар, Айгерим-1,2, Боралдай, Курамыс, Кемел, Кайрат, Кокшокы, Колсай, Каменское плато, нижняя Пятилетка, Теректы, Таусамалы, Таужолы, Жас Канат, Шугыла, Шапагат, Шанырак-1)", - сообщили в городском акимате.

В ближайшие месяцы полностью подключат к новым сетям водопровода и канализации несколько тысяч домостроений частной малоэтажной застройки, расположенных в микрорайонах Думан, Акбулак, Кайрат, Алмерек, Нуршашкан, Ожет, Карасу, восточной части микрорайона Курылысшы, а нескольких десятков улиц Жетысуского района.

Одновременно с сетями активно строятся и водозаборные сооружения, к концу текущего года будет завершены работы по строительству водозаборного сооружения "Каргалы" мощностью 15 тыс. кубометров в сутки, работы были начаты в 2020 году. Данная фильтровальная станция позволит охватить водоснабжением 35,5 тыс. жителей в микрорайонах Каргалы, Карагайлы, Таусамалы, Курамыс, Тастыбулак Наурызбайского района.

Аналогичное сооружения планируется построить на реке Аксай с пропускной мощностью 22 тыс. кубометров в сутки, ввод в эксплуатацию которого обеспечит водоснабжением 40 тыс. жителей в микрорайонах Тастыбулак, Акжар, Таужолы, Шугыла.

Для обеспечения 22 тыс. жителей юго-восточной части Бостандыкского района (входят микрорайоны Ерменсай, Нурлытау, Нуралатау, Ремизовка). Ведутся работы по подготовке проектной документации по водозабору "Ерменсай" мощностью 9 тыс. кубометров в сутки. Комплекс сооружений, включающих себя насосные станции, резервуары чистой воды, новые водозаборные скважины планируется возвести для нужд населения южной части Медеуского района.

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