ЖКХ Астаны ожидает цифровая трансформация

Астана. 15 июня. Kazakhstan Today - Внедрение цифровых технологий позволит обеспечить справедливость и прозрачность в вопросах мониторинга и оплаты различных коммунальных услуг в столице Казахстана, передает корреспондент агентства.

На сегодняшний день сфера ЖКХ по уровню проникновения ключевых информационных технологий находится в самом начале пути цифровизации. При этом нужно понимать, что цифровизация этой отрасли позволит решить проблему долгов, улучшит платежную дисциплину, упростит сбор данных по потреблению ресурсов и сделает рынок прозрачным. Кроме того, внедрение новых технологий даст возможность контролировать потребление ресурсов и денежные потоки.

Цифровизация системы ЖКХ в Астане делает первые шаги. В рамках проекта "Астана - умный город" акиматом (помимо цифровизации систем здравоохранения, образования, транспорта и других) предложено начать реализацию проекта "Цифровизация ЖКХ". Главная цель проекта - поиск и изменение управленческих, организационных, нормативных и финансовых моделей для решения этой важной задачи.

По словам акима Астаны Асета Исекешева, разработка принципиально новых стандартов и индикаторов эффективности и безопасности строительства и жилищно-коммунальных отношений рассматривается как новый механизм, направленный на превентивное решение проблем. В этой связи он призвал горожан принять активное участие в обсуждении проекта.

"Это большая совместная работа, и нам очень важно, чтобы каждого жителя столицы удовлетворяло качество услуг, были понятны и справедливы механизмы и суммы оплаты. Вот главная задача той работы, которую мы хотим сделать вместе с вами. Поэтому будет проведен ряд хакатонов, публичных слушаний и обсуждений различных моделей. В том числе и на сайте акимата", - пояснил Исекешев.

Примечательно, что мониторинг, проведенный столичными властями, показал, что значительное количество жалоб горожан относится к системе жилищно-коммунального хозяйства. Астанчан волнуют вопросы, связанные с прозрачностью тарифов, справедливостью оплаты, мониторингом состояния домов, лифтов.

По словам Исекешева, у городских властей есть видение, каким образом решить эти проблемы. А государство, в свою очередь, готово поддержать дельные инициативы.

Строительная компания BI-Group - одна из первых, внедривших на своих объектах цифровые технологии. Жители домов, построенных компанией, через "Личный кабинет" могут оплачивать все услуги, связанные с обслуживанием жилья. Глава BI Group Айдын Рахимбаев предложил создать интеллектуальную систему недвижимости.

"Мы знаем, что рынок недвижимости - это первичный и вторичный рынок. Очень много всяких не слишком хороших историй, когда кто-то кого-то обманывает и кидает. Представьте себе, что будет система, через которую невозможно приобрести жилье, которое не соответствует требованиям законодательства. Мы эту работу начали. Площадкой будет город Астана. Здесь мы как пилотный проект запускаем, и я думаю, мы перейдем практически на всю страну", - сообщил глава компании BI-Group.

Цифровизация формирует новые условия для развития жилищно-коммунальной сферы. Цифровая трансформация позволяет сделать многие процессы прозрачными, а также удешевить товары и услуги для потребителей. Поэтому и государство, и граждане заинтересованы в реализации проекта по цифровизации системы ЖКХ.

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