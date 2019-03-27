Туркестан. 26 марта. Kazakhstan Today - Жолдымурат Аманбаев назначен заместителем акима Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан, распоряжением акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, на должность заместителя акима Туркестанской области назначен Аманбаев Жолдымурат Ермуханович", - сообщили в пресс-службе акима региона.

Аманбаев родился в 1957 году в Актюбинской области. С отличием окончил экономический факультет Алматинского сельскохозяйственного института. По специальности - экономист.

Трудовую деятельность начал в 1974 году рабочим фермы. С 1981 по 2018 год работал на руководящих должностях в финансовых органах Актюбинской области, начальником отдела управления бюджетного департамента Минфина РК, департамента работы с налогоплательщиками Министерства государственных доходов, директором департамента экономики и бюджетного планирования Астаны, директором департамента экономики и бюджетного планирования Южно-Казахстанской области. Также являлся советником заместителя премьер-министра РК, управляющим директором АО "НУХ "КазАгро", заместителем председателя правления АО "КазАгроМаркетинг". В 2012 году награжден Орденом "Курмет".

С января 2018 года и по сегодняшний день занимал должность директора департамента кадрового и административного обеспечения Министерства сельского хозяйства РК.

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