Жумагалиев доложил президенту о ходе реализации госпрограммы "Цифровой Казахстан"

Астана. 25 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с заместителем премьер-министра Аскаром Жумагалиевым, который доложил главе государства о ходе реализации государственной программы "Цифровой Казахстан" и принимаемых мерах по исполнению ранее данных поручений, передает Kazakhstan Today.

"Благодаря цифровизации казахстанская экономика должна увеличиться на 30%, в денежном выражении это составит более 2 трлн тенге", - сказал президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул необходимость участия отечественного бизнеса в проработке вопросов реализации государственных заказов в области цифровизации для того, чтобы сохранить накопленный опыт и компетенции в Казахстане.

"Программа цифровизации утверждена, государство выделяет на это немало денег, необходимо обеспечить их эффективное использование", - сказал он.

Аскар Жумагалиев проинформировал президента Казахстана об ожидаемых результатах выполнения программы "Цифровой Казахстан".

"В добывающей промышленности за счет внедрения цифровизации уменьшится себестоимость продукции, увеличится добыча. Также мы предполагаем создание около 200 тыс. новых рабочих мест в сфере электронной коммерции. По нашим подсчетам, только за счет цифровизации таможенных и налоговых услуг в бюджет государства поступит более 100 млрд тенге", - сказал заместитель премьер-министра.

В завершение встречи глава государства заслушал отчет о подготовке к проведению международного форума "Цифровая повестка в эпоху глобализации" и дал ряд конкретных поручений, сообщает пресс-служба Акорды.

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