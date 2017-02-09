Организаторы перенесли розыгрыш призов по билетам Универсиады

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Организаторы перенесли розыгрыш призов по билетам Универсиады09.02.2017
  • Фото: almaty2017.com
Универсиада-2017  10:39

Алматы. 9 февраля. Kazakhstan Today - Розыгрыш призов по билетам Универсиады перенесен, сообщается на сайте Дирекции прошедшего в Алматы спортивного мероприятия.

"Вниманию посетителей соревнований Универсиады-2017! Розыгрыш призов по билетам переносится в связи с необходимостью технической организации вещания. Для нас важно сделать все так, чтобы у наших зрителей не возникло никаких вопросов относительно честности и прозрачности розыгрыша. Мы обязательно сообщим вам обновленную дату проведения лототрона", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

В Дирекции добавили, что в розыгрыше участвуют только те билеты, по которым был осуществлен вход на события и соревнования Универсиады-2017.

28-я Всемирная зимняя универсиада проходила в Алматы с 29 января по 8 февраля 2017 года. В программу вошли 12 видов спорта: фигурное катание, шорт-трек, горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, хоккей с шайбой (мужчины, женщины), керлинг, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, конькобежный спорт, фристайл. В соревнованиях приняли участие порядка 2 тыс. спортсменов. На период проведения Универсиады, в Алматы приехали порядка 30 тыс. отечественных и зарубежных туристов. По количеству наград Казахстан занял второе общекомандное место, завоевав 11 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых медалей.
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