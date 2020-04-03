Чжэцзянский финансово-экономический университет снял видеоролик со словами моральной поддержки народу Казахстана

Чжэцзянский финансово-экономический университет, где работает первый в Китае центр исследования социально-экономического развития Казахстана, не может быть равнодушным к ситуации в Казахстане в плане борьбы с пандемией. Он решил снять видеоролик со словами моральной поддержки.

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Қытайдағы Чжэцзян қаржы-экономикалық университетінде Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуын зерттейтін алғашқы ғылыми-зерттеу орталығы жұмыс жасайды. Пандемиямен күрес тұрғысынан Қазақстандағы жағдайға оларда бей-жай қарай алмайтындығын білдіріп, моральдық қолдау көрсету мақсатында видео түсіруді ұйғарды.

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