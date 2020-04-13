«Знамя Победы над Рейхстагом» — RT воссоздал этот момент к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.



Мы не просто оживили легендарное фото Халдея, а реконструировали окружающее пространство.



Для того чтобы воссоздать момент, когда был сделан снимок, мы изучили все доступные фотографии, сделанные на крыше Рейхстага Евгением Халдеем, а также больше 40 вспомогательных фотографий Рейхстага, окружающих зданий, панорам, вазона на крыше, малых архитектурных форм. Плюс все нашедшиеся фото того периода самого Халдея, Ковалёва, Исмаилова, Горичева (это трое солдат, которые водружают флаг).





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