Хроника борьбы Китая с эпидемией

Этот фильм запечатлел историю борьбы Китая с COVID-19 и наступление долгожданной весны. В Китае значительно уменьшилось количество подтверждаемых случаев заболевания пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса,всё больше и больше школ, предприятий и компаний возвращаются к привычному режиму работы. Эпидемическая ситуация в наиболее пострадавшем Ухане постепенно стабилизируется, город возвращается к обычной городской жизни. Два месяца усердных стараний китайского народа смогли дать отпор эпидемии. "China News Service" сняла пятисерийный документальный фильм "Китай. Заметки борьбы с эпидемией", каждая из серий длится 10 минут, повествующая о хрониках борьбы Китая с эпидемией, и о том как страна проявила себя в неожиданной ситуации, сообщает Информационная компания города Урумчи.





















При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства