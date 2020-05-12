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Хроника борьбы Китая с эпидемией

11.05.2020, 23:35 9127
Хроника борьбы Китая с эпидемией

Этот фильм запечатлел историю борьбы Китая с COVID-19 и наступление долгожданной весны. В Китае значительно уменьшилось количество подтверждаемых случаев заболевания пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса,всё больше и больше школ, предприятий и компаний возвращаются к привычному режиму работы. Эпидемическая ситуация в наиболее пострадавшем Ухане постепенно стабилизируется, город возвращается к обычной городской жизни. Два месяца усердных стараний китайского народа смогли дать отпор эпидемии. "China News Service" сняла пятисерийный документальный фильм "Китай. Заметки борьбы с эпидемией", каждая из серий длится 10 минут, повествующая о хрониках борьбы Китая с эпидемией, и о том как страна проявила себя в неожиданной ситуации, сообщает Информационная компания города Урумчи.






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