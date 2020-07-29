В России неподтверждённые денежные средства перечислят в пенсионный фонд

В России денежные средства, законность получения которых невозможно доказать, конфискуют и перечислят в пенсионный фонд. Подготовленные минфином поправки в бюджетный кодекс могут вступить в силу в декабре. Пока в пользу государства изымается только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы. В этом году пенсионный фонд впервые получил 21,4 млрд. рублей за конфискованную у чиновников недвижимость.

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