Фото: Twitter/Beijing 2022
В Пекине состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022
05.02.2022, 12:36 2826
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Хроника развязанной против Казахстана террористической войны
22.01.2022, 19:55 28451
Фото: Facebook/Шелепова
В результате январской трагедии, представляющей из себя террористическую акцию привлеченных извне и изнутри профессиональных радикальных и террористических групп, больше всего пострадал самый крупный мегаполиc страны, жемчужина Центральной Азии - город Алматы.
ЯНВАРСКАЯ ТРАГЕДИЯ: Появились кадры захвата акимата Актюбинской области
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165 полицейских машин повреждено в результате беспорядков в Алматы
18.01.2022, 16:51 36781
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Алматинцы рассказали об ужасе, пережитом в ночь вооруженной атаки на полицейские подразделения
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Видео предоставлено ДП Алматы.
АЛМАТИНСКАЯ ТРАГЕДИЯ | ЯНВАРЬ 2022
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КРУПНЕЙШИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ В ИСТОРИИ СТРАНЫ
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