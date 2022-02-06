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В Пекине состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022

05.02.2022, 12:36 2826
В Пекине состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022

Фото: Twitter/Beijing 2022

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Полная версия интервью главы государства Касым-Жомарта Токаева

29.01.2022, 20:07 15486
Полная версия интервью главы государства Касым-Жомарта Токаева

Фото: Кадр с видео

Хроника развязанной против Казахстана террористической войны

22.01.2022, 19:55 28451
Хроника развязанной против Казахстана террористической войны

Фото: Facebook/Шелепова

В результате январской трагедии, представляющей из себя террористическую акцию привлеченных извне и изнутри профессиональных радикальных и террористических групп, больше всего пострадал самый крупный мегаполиc страны, жемчужина Центральной Азии - город Алматы. 

ЯНВАРСКАЯ ТРАГЕДИЯ: Появились кадры захвата акимата Актюбинской области

20.01.2022, 11:10 33516
ЯНВАРСКАЯ ТРАГЕДИЯ: Появились кадры захвата акимата Актюбинской области

Фото: Кадр с видео

165 полицейских машин повреждено в результате беспорядков в Алматы

18.01.2022, 16:51 36781
165 полицейских машин повреждено в результате беспорядков в Алматы

Фото: Polisia.kz

Алматинцы рассказали об ужасе, пережитом в ночь вооруженной атаки на полицейские подразделения

15.01.2022, 16:26 43256
Алматинцы рассказали об ужасе, пережитом в ночь вооруженной атаки на полицейские подразделения

Фото: facebook  Сергей Алексеенок

Видео предоставлено ДП Алматы.

АЛМАТИНСКАЯ ТРАГЕДИЯ | ЯНВАРЬ 2022

13.01.2022, 09:47 47046
АЛМАТИНСКАЯ ТРАГЕДИЯ | ЯНВАРЬ 2022

Фото: facebook-Anastasia Romanova

КРУПНЕЙШИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ В ИСТОРИИ СТРАНЫ

10.01.2022, 16:34 46291
КРУПНЕЙШИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ В ИСТОРИИ СТРАНЫ

Фото: facebook  Сергей Алексеенок

Строительство БАКАД в Алматы

04.01.2022, 20:23 52141
Строительство БАКАД в Алматы

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