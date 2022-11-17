Фото: Кадр с видео
В столичном аэропорту протекает крыша
16.11.2022, 22:58 2121
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В Мангистауской области сгорел автомобиль, два человека погибли
15.11.2022, 09:59 6006
Фото: Кадр с видео
Авария произошла 14 ноября в 21.45. По сообщению очевидцев, автотранспорт загорелся после того, как попал в аварию.
В Китае Tesla вышла из-под контроля и насмерть сбила двух человек
14.11.2022, 12:10 9561
Фото: Кадр с видео
В результате происшествия два человека погибли, трое получили травмы. Как сообщает Reuters, американская компания Tesla заявила, что поможет полиции расследовать смертельный инцидент с участием своего автомобиля.
В центре Стамбула произошел взрыв
13.11.2022, 22:17 11526
Фото: кадр с видео
По сообщениям правоохранительных органов Турции, в воскресенье, 13 ноября, в туристическом центре Стамбула произошел взрыв, в результате которого есть погибшие и пострадавшие. По предварительным данным, четыре человека погибли, 38 ранены.
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Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?