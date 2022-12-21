Завершается строительство крупнейшего в Центральной Азии инфраструктурного дорожного проекта - БАКАД
20.12.2022, 18:32 1431
Фото: кадр из видео
В настоящее время все основные работы по строительству автодороги завершены. Ведется благоустройство и установка системы взимания платы за проезд. Согласно закону о концессиях проекты передаются инвесторам только после принятия государством на баланс. В этой связи ввод в эксплуатацию планируется во второй половине 2023 года", - сказал председатель Комитета автомобильных дорог МИИР РК Толеген Абдуллин.
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Главную елку страны зажгли в Астане
20.12.2022, 10:34 2436
Фото: акимат Астаны
19 декабря в столице на площади у выставочного комплекса EXPO состоялась церемония зажжения главной елки страны, сообщает официальный сайт акимата Астаны.
Высота новогодней елки составляет 25 метров. Украшена она сотнями светящихся снежинок. В украшении главного атрибута праздника использовалось 750 метров гирлянды, 360 единиц стробоскоп и более 900 елочных шаров.
Следующий год будет более трудным и сложным, чем нынешний. Обзор новостей от 16.12.2022 Kazakhstan Today
16.12.2022, 12:25 12681
В Астане состоялось расширенное заседание правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева
Глава государства на расширенном заседании правительства раскритиковал работу акимов и кабмина за проблемы в сфере ЖКХ, инфляцию, и падение качества жизни населения. По его словам, важная инфраструктура изношена и находится в аварийном состоянии. Помимо ТЭЦ, в стране нуждаются в срочном ремонте более полутора тысяч километров тепловых сетей. Их износ составляет в среднем 75%. Глава государства поручил правительству решить данный вопрос в течение трех лет. Он также отметил, что инфляция в стране достигла исторического максимума за последние 14 лет. Министры не смогли обеспечить продовольственную безопасность, подчеркнул Токаев. Из-за низких темпов ввода овощехранилищ сельчане недополучают доходы, а цены на сезонные продукты остаются высокими. Глава государства также затронул тему закредитованности населения. По его словам, объем проблемных кредитов достиг полутриллиона тенге. Больше миллиона людей не в состоянии оплачивать взятые на себя обязательства. Токаев отметил, что качество жизни населения в республике падает, в то время как внимание госорганов приковано больше не к реальным проблемам людей, а к лентам социальных сетей. "Нельзя просто сидеть сложа руки в такое время. Ситуация представляет опасность для всех. Более того, следующий год, вероятно, будет более сложным и трудным, чем нынешний", - подчеркнул глава государства. Он анонсировал масштабные кадровые перестановки и добавил, что работа каждого министра и акима будет оцениваться реальными результатами, а не статистикой и расчетами.
В Казахстане введен запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов
В Казахстане с 9 декабря введен запрет на вывоз из страны отдельных видов лесоматериалов в целях развития деревообрабатывающей промышленности и недопущения нелегального реэкспорта, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития. Запрет будет действовать в течение полугода. Исключение составят деревянные шпалы из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей.
Генпрокуратура Казахстана заявила о миллиардном хищении в программе АrtSport
Генпрокуратура Казахстана выявила хищения бюджетных средств более чем на миллиард тенге в программе АртСпорт. Для этого коррупционеры разработали изощренную схему по оформлению в кружки и секции детей, которые в реальности никуда не ходили. Кроме того, в ряде регионов обучением школьников занимались не только лица без соответствующей квалификации и образования, но и ранее судимые за вовлечение в проституцию и преступления против половой неприкосновенности. Ранее акимат Алматы заявил о серьезных недоработках платформы. В свою очередь разработчик платформы, компания SoftDeCo, известила акимат о закрытии доступа к платформе из-за неоплаченных услуг сайта. В акимате, в свою очередь, сообщили, что оплата не может быть произведена на законных основаниях, так как реальный функционал портала не соответствует его технической спецификации. Ранее в комитете по делам спорта и физической культуры Минкультуры и спорта заявили, что для стопроцентного охвата детей и полноценного функционирования проекта бесплатных кружков и секций в год необходимо порядка 500 млрд тенге. Напомним, программа "Артспорт" в Казахстане была запущена во втором полугодии 2021 года. Она предусматривала возможность бесплатно заниматься в спортивных кружках и различных секциях всем детям в возрасте от 4 до 17 лет.
В финале чемпионата мира по футболу сыграют Франция и Аргентина
На этой неделе стали известны финалисты чемпионата мира по футболу. Сборная Аргентины в полуфинале обыграла Хорватию со счетом 3:0 и стала первым участником решающего матча нынешнего мундиаля. Следом сборная Франции победила Марокко со счетом 2:0 и тоже вышла в финал. Завершающий футбольный поединок, на котором сборные Аргентины и Франции будут бороться за мировое первенство, состоится 18 декабря, в катарском Лусаиле. Прямая трансляция матча начнется в 21.00 по астанинскому времени. Посмотреть финал в прямом эфире в Казахстане можно будет на телеканалах Qazaqstan и Qazsport.
По поручению Токаева в Казахстане запущено мобильное приложение Quryltai
16.12.2022, 10:45 14441
В Усть-Каменогорске за сутки выпало больше полуметра снега
15.12.2022, 14:53 16831
Фото: Кадр с видео
Снежная лавина снесла ограждение на реке Есентай (Весновка) в Алматы
13.12.2022, 22:15 22226
Фото: Кадр с видео
Памяти выдающегося казахстанского балетмейстера Булата Аюханова
13.12.2022, 16:48 23231
Фото: balet.academic.ru
На 85-м году жизни скончался артист балета и хореограф, народный артист Казахской ССР Булат Аюханов.
Расширенное заседание правительства под председательством Токаева
12.12.2022, 15:13 25726
Фото: bort_01
Сегодня состоялось расширенное заседание правительства под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева.
В ходе заседания отчитались премьер-министр Алихан Смаилов, председатель Национального банка Галымжан Пирматов, а также акимы ряда регионов.
Главные новости Казахстана. Выпуск от 09.12.2022 Kazakhstan Today
09.12.2022, 23:44 31491
В Экибастузе отменили режим ЧС
В Экибастузе отменили введенный 28 ноября режим чрезвычайной ситуации. В городе продолжаются работы по восстановлению водоснабжения, а теплоснабжение полностью восстановлено. Началась обработка поступающих от жителей Экибастуза заявлений о возмещении ущерба. Депутат Айкын Конуров заявил, что произошедшее в Экибастузе нельзя назвать аварией. Это отказ всей системы, который был делом времени, заявил мажилисмЕн в депутатском запросе на имя Алихана Смаилова. Недопустимо все сводить к тарифной политике. Необходимо конкретное правовое регулирование и стратегическое планирование вопроса энергетической безопасности, считает депутат. Напомним, режим ЧС был введен в Экибастузе 28 ноября из-за крупнейшей аварии на теплосетях. Жители города остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы.
Токаев провел встречу с главой МИД Греции
В Астане прошла встреча президента Касым-Жомарта Токаева с министром иностранных дел Греции НикОлаосом ДЕндиасом. Стороны обсудили перспективы развития казахстанско-греческого сотрудничества с акцентом на укрепление торгово-экономических связей.
Отношения с Грецией являются для нас приоритетными. Мы будем делать все возможное, чтобы вывести показатели взаимного сотрудничества на новый уровень", - подчеркнул Токаев.
В свою очередь Дендиас заявил, что Греция рассматривает Казахстан как крупнейшую и приоритетную страну в Центральной Азии, которая является гарантом стабильности в регионе.
АрселорМиттал Темиртау может прекратить работу в Казахстане
АрселорМиттал Темиртау может прекратить работу в Казахстане, заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев. По его словам, в отношении руководителей АрселорМиттал будут приняты жесткие решения, вплоть до ухода компании из страны. Ранее сообщалось, что за нарушение экологического законодательства на "АрселорМиталл Темиртау" наложен штраф в почти 6 млрд тенге. Проверки в отношении компании начались после ряда трагических случае на производстве.
Спасательная авиация МЧС Казахстане впервые провела тренировку на море
Казахстанские спасатели впервые провели тренировку на море. На акватории Каспия специалисты тренировались поднимать на борт парящего воздушного судна условно пострадавших. Пилотам требовалось поднять вертолет в воздух и зависнуть на высоте в несколько десятков метров, пока идет подъем раненого. Кроме того, отрабатывались спасение и эвакуация пострадавших из труднодоступной местности на берегу.
В Казахстане создадут официальный сайт для создания петиций и упростят организацию забастовок
Официальный сайт для публикации петиций планируется создать в Казахстане. Соответствующий законопроект одобрили в мажилисе. Создание петиций будет проверять уполномоченный орган. Чтобы петиция стала публичной, в течение 20 рабочих дней со дня подачи к ней должны присоединиться не менее 150 граждан страны. Также в Казахстане упростят организацию забастовок. Законопроект обязывает работодателя предоставлять помещение для собраний. Также их организация станет проще и доступнее.
Нацбанк вновь повысил базовую ставку до 16,75% годовых
Национальный банк Казахстана вновь повысил базовую ставку. Она составила 16,75% годовых. Повышение объяснили неопределенностью геополитической обстановки и высокими ценами на продовольствие в мире. По прогнозам Нацбанка, в 2024 году инфляция составит от 7-9%. Между тем в Казахстане продолжают расти цены. Годовой рост цен на мясо составил от 8 до 12,5 процентов, сахар подорожал на 72 процента, а цены на жилье выросли на 27%. Также существенно подорожали яйца, мука, и молочные продукты.
Алматинский зоопарк будет до весны кормить прилетевших на зимовку птиц
В Алматинском зоопарке будут до весны кормить прилетевших на зимовку птиц. "Для того, чтобы прокормить армию "халявщиков", мы увеличиваем рацион в 2-3 раза и будем так кормить их до весны, пока наши гости не разлетятся сами", - сообщили в зоопарке. Там пояснили, что в это время года птицам приходиться очень тяжело, им страшен не холод, а голод. Поэтому зимой городские птицы - утки, кряквы и голуби - часто становятся обитателями зоопарка.
После аварии на приватизированных теплосетях в городах Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. Считаете ли Вы, что подобные меры буду эффективны?